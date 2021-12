Kamp-Lintfort: Zu Silvester an drei Plätzen Böllerverbot

Kamp-Lintfort. Die Stadtverwaltung Kamp-Lintfort setzt die Coronaschutzverordnung um und verbietet an drei zentralen Plätzen Feuerwerke und Pyrotechnik.

Aufgrund der angespannten pandemischen Lage sind laut Coronaschutzverordnung NRW zum Jahreswechsel 2021/2022 öffentlich veranstaltete Feuerwerke sowie jede Verwendung von Pyrotechnik auf von den zuständigen Behörden zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und Straßen untersagt. Die Stadt Kamp-Lintfort hat diese Regelung umgesetzt und in der Allgemeinverfügung vom 21.12.2021

Der neugestaltete Rathausvorplatz heißt Karl-Flügel-Platz. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

publikumsträchtige Bereiche in Kamp-Lintfort festgelegt, in denen öffentlich veranstaltete Feuerwerke sowie jede Verwendung von Pyrotechnik untersagt ist. Das Verbot gilt von Freitag, 31. Dezember, 20 Uhr bis Samstag, 1. Januar 2022, 3 Uhr.

Der Geltungsbereich umfasst die Moerser Straße ab Einmündungsbereich Friedrichstraße bis einschließlich zum Vorplatz EK3, den Karl-Flügel-Platz und den Prinzenplatz (siehe Karte). In den Verbotszonen ist das Abbrennen von öffentlichen Feuerwerken und jeglicher Pyrotechnik untersagt.

Das Prozedere ist erforderlich, um Infektionen durch größere Menschenansammlungen und schwere Verletzungen und so eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Maßnahme diene der Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems sowohl an Silvester als auch an den Tagen danach. Der ausführliche Text der Allgemeinverfügung wurde im Amtsblatt der Stadt Kamp-Lintfort veröffentlicht, das am 23. Dezember erschien.

