Kamp-Lintfort: Zechenturm leuchtet nur beim Weihnachtsmarkt

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort lässt seinen Zechenturm während des Weihnachtsmarktes leuchten. Um Energie zu sparen bleiben die Lichter aber im Winter aus.

Der Zechenturm soll in den nächsten Monaten aus Energiespargründen nicht beleuchtet werden – eine Ausnahme soll allerdings während des Weihnachtsmarktes im Zechenpark am ersten und zweiten Adventswochenende gemacht werden.

Das teilte Dezernent Christoph Müllmann am Rande der Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition am Mittwoch mit. In Abwesenheit des Vorsitzenden Norbert Ballhaus leitete Müllmann als sein Stellvertreter die Versammlung.

Mitgliederzahl auf Rekordstand

Die begann mit einer erfreulichen Nachricht: Mit elf neuen Mitgliedern – darunter auch der neue Pfarrer der St. Josef-Gemeinde Joachim Brune – ist die Mitgliederzahl der Fördergemeinschaft mit 630 auf einem neuen Rekordstand. Auch die Anfrage nach Führungen durch den Lehrstollen seien seit der Extraschicht enorm gestiegen, hieß es aus der Versammlung.

Seit Jahresbeginn haben allein 875 Kinder den Lehrstollen besucht. Weniger erbaulich fiel am Mittwoch allerdings die finanzielle Bilanz der 35-Jahr-Feier im August aus. Kalkuliert hatten die Kumpel mit 400 Gästen – gekommen waren aber nur 200. Weil die Einnahmen dementsprechend deutlich geringer als geplant ausfielen, hat die Veranstaltung ein Minus von etwa 4000 Euro eingebracht. Kein Grund, um sich Sorgen zu machen, aber einer, sich um das Format künftiger Veranstaltungen gemeinsam Gedanken zu machen, so die einhellige Meinung.

Nach zwei Jahren Pause sollen am 4. Dezember endlich wieder der traditionelle Barbara-Gottesdienst und die Barbara-Feier im Jeurgens-Haus stattfinden. In Erinnerung an die Schließung des Bergwerk West vor zehn Jahren wollen die Kumpel im Kittel in einem kleinen Bergzug zur St. Josef-Kirche ziehen, wo um 17 Uhr die Messe gefeiert wird.

