Kamp-Lintfort: Workshops für Jugendliche im Green Fablab

Kamp-Lintfort. Im Green FabLab in Kamp-Lintfort können Schüler in den Ferien neue Ideen für Klima- und Umweltschutz kennenlernen. Die Workshops sind kostenlos.

In den Monaten Juli und August öffnet das Green FabLab der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort seine Türen: Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 können bei den Sommer-Workshops neue Lösungsansätze für die Herausforderungen beim Klima- und Umweltschutz erforschen, eigene Ideen entwickeln und sie mit Hilfe von Laser-Cutter und 3D-Drucker umsetzen. Im Angebot sind verschiedene Workshops.

Schwimmende Inseln für ein besseres Ökosystem; Dauer: drei Tage jeweils von 9 bis 16 Uhr, Termine: 19. bis 21. Juli, 2. bis 4. August, 9. bis 11. August. Schwimmende Inseln sind mit Wasserpflanzen versehene Schwimmkörper. Der über dem Wasser liegende Teil dient als Wohn- oder Brutstätte unter anderem für Vögel, Frösche, Käfer oder Libellen. Die in das Wasser ragenden Wurzeln werden vor allem von Fischen oder anderen unter Wasser lebenden Kleintieren als Lebensraum genutzt. Darüber hinaus tragen die Wurzeln dazu bei, das Überangebot an Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphat sowie organisches Material unterhalb der Wasseroberfläche zu absorbieren. Auf diese Weise dienen die Inseln nicht nur der Verschönerung von Flüssen und Seen, sondern bereichern das Ökosystem.

Bei Bewegung: Licht – Strom sparen mit intelligentem Licht, Dauer: zwei Tage jeweils von 9 bis 14 Uhr, Termine: 22. bis 23. Juli, 5. bis 6. August. Wie praktisch es ist, wenn abends der Hauseingang beleuchtet ist, damit man nicht nach dem Schlüsselloch suchen muss. Noch besser ist es, wenn das Licht sich erst einschaltet, wenn man sich der Haustür nähert, und sich wieder von selbst abschaltet. In dem Workshop erfahren die Teilnehmenden, wie ein Bewegungsmelder funktioniert, und bauen ein automatisches Lichtsystem, das sie mit ihren Bewegungen steuern.

Der Sonne folgen für noch mehr Energie – Bau einer Photovoltaik-Anlage mit Solar-Tracker, Dauer: drei Tage jeweils von 9 bis 16 Uhr, Termin: 26. bis 28. Juli. Photovoltaikanlagen wandeln das Sonnenlicht in Strom um. Da die Erde sich dreht, „wandert“ die Sonne am Himmel. Eine nachgeführte Photovoltaikanlage folgt mit Hilfe eines Solar-Trackers dem Sonnenstand automatisch. So dreht sie sich immer in Richtung der Sonne und kann mehr Licht einfangen und entsprechend mehr Strom erzeugen.

Bau eines automatischen Bewässerungssystems für Pflanzen, Dauer: zwei Tage jeweils von 9 bis 15 Uhr, Termine: 29. bis 30. Juli, 12. bis 13. August. Die Workshops finden im Green FabLab der Hochschule Rhein-Waal, Friedrichstraße 2A, statt. Anmeldefrist: 11. Juli. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 12 Personen pro Workshop begrenzt. Eigene Verpflegung sowie ein Mund-Nasen-Schutz sind mitzubringen. Die aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen werden eingehalten. Sollte sich die Situation verschärfen und eine Absage des Angebotes notwendig sein, wird rechtzeitig informiert.

