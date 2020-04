Brand in Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort: Wohnmobil in Flammen – war es Brandstiftung?

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort geht am frühen Sonntagmorgen ein Wohnmobil in Flammen auf. Beschädigungen gibt es auch in der Umgebung des Brandes.

Am Sonntagmorgen ist in Kamp-Lintfort ein Wohnmobil in Brand geraten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Der Alarm kam um 5.35 Uhr von der Theodor-Storm-Straße. Dort stand ein Wohnmobil in Flammen. Die Fassade einer angrenzenden Trinkhalle und eine abgestellter Anhänger wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizeibeamten untersuchten den Brandort nach den Löschmaßnahmen, es ist von einer Brandlegung durch unbekannte Personen auszugehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Hinweise: 02842 / 9340.