Kamp-Lintfort: Wilhelmstraße unter Wasser

Kamp-Lintfort. Ein Wasserrohrbruch beschädigte am Freitag die Fahrbahndecke der Wilhelmstraße. Wegen der Reparatur wird die Zufahrt zur Innenstadt gesperrt.

Ein Wasserrohrbruch an einem der Haupterversorgungsstränge im Bereich Wilhelmstraße, Ecke Hangkamerstraße beschäftigte am Freitagnachmittag Stadt, Feuerwehr und Polizei. Das teilten die Stadtwerke am Sonntag mit. Die Ursache für den gegen 14.35 Uhr entstandenen Schaden an der Wasserleitung war ein plötzlicher Längsriss, aus dem große Wassermengen austreten konnten.

Durch den sofortigen Einsatz des Bereitschaftsdienstes der Stadtwerke sei der Schadensbereich umgehend gesperrt worden, sodass die Versorgung der angrenzenden Kunden in kürzester Zeit wieder habe aufgenommen werden können. „Auch Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt waren umgehend vor Ort, um die Gefahrenstelle zu sichern“, melden die Stadtwerke und kündigen umfangreiche Reparaturarbeiten an.

Aufgrund der ausgetretenen Wassermengen sei ein Schaden an der Straßendecke entstanden. Dies habe zufolge, dass der Bereich Wilhelmstraße, Ecke Hangkamerstraße gesperrt und die Straßendecke in Teilbereichen erneuert werden müsse. Die Reparaturen werden laut Stadtwerken voraussichtlich eine Woche andauern.

Während dieser Zeit kann die Innenstadt über die Wilhelmstraße aus Richtung Hangkamer- und Schanzstraße nicht angefahren werden. Dies betrifft auch den Real -Parkplatz. Alle erforderlichen Schritte seien in Abstimmung mit der Stadt getroffen worden.