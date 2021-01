Soziales Kamp-Lintfort: Wie Zusammenhalt in Corona-Zeiten klappt

Kamp-Lintfort. Die Landjugend Veen hatte dem Bernhard-Hospital einen Container für eine Schleuse geliehen. Krankenhaus bedankte sich mit einer Spende.

Es begann mit Corona – wie so viele Geschichten im Moment: Das St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort benötigte im März kurzfristig die Möglichkeit einer Sicherheits-Schleuse, die vor dem Krankenhaus aufgestellt werden konnte. Ziel war, außerhalb des Krankenhauses eine Risikoeinschätzung vorzunehmen, ob jemand mit Corona infiziert sein könnte und niemand ungeprüft mit dem Virus ins Haus zu lassen. Soweit der Plan.

Sascha van Beek, Regionalleiter Medizincontrolling des Krankenhauses und am Niederrhein gut vernetzt, wusste, dass die Katholische Landjugend-Bewegung Veen über einen großen Container verfügt. Dieser wurde eigentlich für die Eingangskontrollen bei den Scheunenfeten der Landjugend genutzt. Aber da die wegen Corona nicht stattfinden konnten, wurde der Container auch nicht benötigt.

Container als Sicherheits-Schleuse im Einsatz

Von Sascha van Beek angesprochen war Vincent Schreiber, der Landjugend-Vorsitzende, sofort bereit, den Container zu verleihen. Als er dann noch gebeten wurde, den Container am gleichen Abend vorbeizubringen, machte er auch das möglich. Die komplette erste Corona-Welle hindurch bis zum Sommer war der Container nun vor dem Krankenhaus als Sicherheits-Schleuse im Einsatz.

Als Dank für den Verleih einigten sich Krankenhaus und Landjugend auf eine Spende von 2.000 Euro „für einen guten Zweck“. Nach kurzer Diskussion im Landjugend-Vorstand entschied man sich, das Kinderdorf Mbigili mit der Spende des St. Bernhard-Hospitals zu unterstützen. In diesem Selbsthilfeprojekt in Tansania leben Aids-Waisen, die hier Zugang zu gesunder Ernährung, medizinischer Versorgung und Ausbildung erhalten. Bastian van Rennings, ein Mitglied der Landjugend, engagiert sich in diesem Projekt.

„Wir danken der Landjugend von Herzen für die schnelle und tatkräftige Hilfe und Unterstützung“, so Josef Lübbers bei der Spendenübergabe. „Unserem Krankenhaus hat der Container sehr geholfen, und jetzt helfen wir mit unserer Spende der Landjugend Veen und dem Kinderdorf Mbigili.“