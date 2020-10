Kamp-Lintfort: Wie Plastikteilchen ins Wasser gelangen

Sie wirkten gemeinsam bei der Klimaschutzwoche mit, gestalteten die Wassertage und brachten sich beim Grünen Klassenzimmer mit ein. Aber nicht nur auf der Landesgartenschau geben die Stadtwerke Kamp-Lintfort, die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) und das Abfallunternehmen Asdonkshof als Ausstellergemeinschaft „Wir für die Umwelt“, ein gutes Team ab. Auch außerhalb der Laga arbeiten die drei Betriebe zusammen. Wie das funktioniert und was sie machen, das erfuhren die Besucherinnen und Besucher der Laga am Dienstag beim Umwelttag.

Nicht nur die kleinen, auch die großen Besucher konnten dabei noch richtig etwas lernen: Denn die Unternehmen haben an vier Stationen Informatives und kleine Experimente rund um die Themen Trink- und Abwasser sowie Abfall und Kompost vorbereitet. „Wir möchten damit das Zusammenspiel der drei Unternehmen für die Kamp-Lintforter Haushalte zeigen“, sagte Cornelia Bothen, Öffentlichkeitsmitarbeiterin des Asdonkshof, zur Idee des Umwelttages. „Im Wasserwerk der Stadtwerke wird das Wasser aufbereitet, die Lineg klärt es und wir vom Asdonkshof kümmern uns unter anderem um die Müllverbrennung, aus der zum Teil Strom und Fernwärme entstehen.“

Eine Glasflasche braucht 4000 Jahre bis zur Zersetzung

Am Stand des Abfallunternehmens erklärte Dirk Eickers, stellvertretender Abteilungsleiter des Kompostwerks am Asdonkshof, worauf es beim richtigen Kompostieren ankommt. Mit einem kleinen Quiz verdeutlichte er, wieso es so wichtig ist, dass nur biologisch abbaubare Stoffe in der Biotonne landen. Während sich eine Banane nach sechs Wochen vollständig zersetzt hat, dauert dieser Prozess bei einer herkömmlichen Getränkedose 100, bei einer Glasflasche sogar bis zu 4000 Jahre. „Deshalb sollte man keine Plastikteile in die Biotonne werfen. Dadurch entstehen Schadstoffe, die keiner im Kompost haben möchte“, appellierte Eickers. Die Stadtwerke informierten über die Wassergewinnung und zeigten Teile der Rohrleitungen, die sonst tief in der Erde vergraben sind.

Die Kinder begeisterten sich besonders für die Experimente, die Nina Felgenhauer, Biologin bei der Lineg, angeboten hat. Sie erklärte spielerisch, warum Mikroplastik im Duschgel schädlich für die Umwelt ist. Der Grund: Die Plastikrückstände können kaum geklärt werden und gehen fast ungefiltert in den Wasserkreislauf zurück. „In vielen Duschgels mit Peeling-Effekt ist Mikroplastik enthalten. Diesen Effekt könnte man aber auch zum Beispiel mit Sandpartikeln erzeugen. Plastik ist aber leichter und günstiger“, so Felgenhauer. Unter dem Mikroskop konnten sich die Kinder die Plastikteile im Duschgel dann noch ganz genau anschauen.

>>> Volker-Rosin-Konzert auf der Laga

Der bekannte Kinderlieder-Macher Volker Rosin gibt am Samstag, 24. Oktober, ein Konzert auf der Laga. Ab 12 Uhr will er unter dem Motto: „Best of – Die Kinderdiscoparty“ alle Kinder zum Hopsen und Tanzen bringen. Das Mitsingen muss wegen Corona leider außen vor bleiben. Natürlich hat er seinen neuen Hit „Mama Laudaaa“ im Gepäck. Daneben dürfen auch die beliebten Klassiker „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das singende Känguru“ und „Das Lied über mich“ nicht fehlen. Und für Autogrammwünsche und Fotos steht Volker Rosin auch bereit.