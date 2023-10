Schulwechsel Kamp-Lintfort: Das müssen Eltern wissen

Kamp-Lintfort. Viertklässler und ihre Eltern müssen sich bald entscheiden: Welche weiterführende Schule ist die richtige? Tipps und Infos von Stadt und Schulen.

Anfang nächsten Jahres steht in vielen Familien wieder die Entscheidung an, welche Schule und Schulform für das eigene Kind nach dem Abschluss der Grundschule die richtige ist. Mit einer Broschüre, die die Konzepte und Organisation der weiterführenden Schulen vorstellt, will die Stadt Kamp-Lintfort den Eltern dabei helfen. Die Broschüre erhalten in Kürze alle Schülerinnen und Schüler, die mit Ende des Schuljahres 2023/2024 die Grundschule verlassen, von ihren Grundschulen zusammen mit einem Schreiben für die Eltern.

Mit diesem Gesamtpaket informieren Stadt und Schulen die Eltern darüber, dass die Grundschulen zusammen mit dem Zeugnis eine Empfehlung herausgeben, welche Schulform für ihr Kind geeignet ist. Seit der Schulgesetzänderung 2010 ist die Empfehlung nicht mehr verbindlich, sondern soll den Eltern bei der Entscheidung helfen. Das heißt, die Eltern können nach einer Beratung durch die aufnehmende Schule selbst entscheiden, bei welcher Schulform sie ihr Kind anmelden. Anmeldezeitraum ist der 19. bis 23. Februar 2024.

Zusätzlich können sich Eltern und Kinder an folgenden Terminen über die Schulen und ihre Angebote informieren: Unesco-Schule (Gesamtschule): 2. Dezember, 10 bis 12.30 Uhr, Tag der offenen Tür und Mitmachaktionen in Kleingruppen.

Georg-Forster-Gymnasium: 19. Januar, Tag der offenen Tür, Details zum Tagesablauf sind auf der Homepage der Schule zu finden.

Europaschule: 26. Oktober bis 3. November Schulführungen in Kleingruppen.

Die Grundschulen laden zudem mit den weiterführenden Schulen alle Eltern der Grundschulabgänger zur gemeinsamen Infoveranstaltung für Dienstag, 28. November, um 19 Uhr ins Foyer der Stadthalle Kamp-Lintfort, Moerser Straße 167.

