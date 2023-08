Kamp-Lintfort: Wer will Danjo? Braver Labrador ohne Familie

Kamp-Lintfort. Danjo ist ein friedfertiger Labrador-Mix und leidet am Tierheimalltag sehr. Was er braucht und warum der brave Bursche manchmal kopflos wird.

Labrador-typisch zeigt sich der sechsjährige Mix-Rüde Danjo stets freundlich zu Jedermann. Auch seinen Artgenossen gegenüber verhält sich der liebenswerte Vierbeiner gut sozialisiert. Danjo ist das Opfer einer nicht mehr gewollten Haltung, denn er wurde, ursprünglich als Fundtier, von einem anderen TSV übernommen, um seine Chance auf ein gutes Zuhause zu erhöhen.

Danjo lebt in der Tierherberge in einer Dreier-WG, was seine Friedfertigkeit zeigt. Er läuft ordentlich an der Leine, reagiert jedoch noch stark auf Bewegungsreize, was ihn dann etwas kopflos macht. Hier ist sein künftiges Frauchen/Herrchen gefragt, ihm Sicherheit und noch eine Vertiefung im Grundgehorsam zu vermitteln.

Zuhause ohne Katzen und Kleintiere gesucht

Als Beifahrer im Auto benimmt sich der nette Bursche brav. Ein ruhiges Zuhause ohne Katzen und Kleintiere, jedoch gut möglich mit einem bereits älteren Ersthund, wäre für Danjo die Erfüllung seiner zweiten Lebenshälfte.

Tierherberge Kamp-Lintfort, Tel. 02842 928 3213

