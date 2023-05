Kamp-Lintfort: Weinfest feiert Premiere im Terrassengarten

Kamp-Lintfort. Sieben Winzer bieten vom 19. bis 21. Mai ihre Weine im barocken Kamper Terrassengarten an. Parallel lockt das Mittelalterfest mit Mitmachaktionen.

Das wird ein Fest für alle: Wenn am 20./21. Mai die IG Wolf rund um das Kloster Kamp das Mittelalter lebendig werden lässt, lockt im Terrassengarten bereits ab dem 19. Mai ein Weinfest mit vielen kulinarischen Überraschungen – Austern und Champagner inklusive. Und damit nicht genug: Auch die Kinder kommen an diesem Wochenende in Verbindung mit dem Mittelalterfest auf ihre Kosten: Auf sie wartet am Samstag und Sonntag im Paradiesgarten ein kreatives Mitmachprogramm rund ums Thema.

Das etwas andere Mittelalterfest mit seinem großen Rahmenprogramm ist einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr „900 Jahre Kloster Kamp“. Möglich macht das auch die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Duisburg/Kamp-Lintfort und der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, die das Fest mit insgesamt 20.000 Euro unterstützen und damit einen freien Eintritt möglich machen: „Wir freuen uns, ein solch einzigartiges Erlebnis in der Region zu fördern. Das Kloster Kamp ist ein Aushängeschild und Anziehungspunkt für die gesamte Region“, so Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg und Kuratoriumsmitglied der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland.

Kreatives Mitmachprogramm

Für das Mitmachprogramm (Samstag von 11 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr) haben viele Vereine und Institutionen Ideen entwickelt. So bietet zum Beispiel der Lintforter Turnverein (LTV) an, Steckenpferde zu basteln und ruft anschließend zum Turnier. Dazu stellen die Sportler alte Hinkelspiele vor und demonstrieren einen Schwertkampf. Mit dabei ist auch das Grüne Klassenzimmer. Hier können unter anderem Murmeln aus Ton und Seile aus Brennnesseln gefertigt werden.

Der Verein KulturCamp beteiligt sich mit einer Filzaktion, am Stand des Jugendzentrums KaLiber können kleine Würfelspiele in Lederbeuteln gefertigt werden. Auch das Geldmuseum Xanten-Wardt ist mit von der Partie – hier können Kinder etwas über die Entstehung des Geldes lernen und selbst Kamp-Lintfort-Münzen prägen. Wer zwischendurch hungrig wird, ist versorgt: Die Bäckerei Büsch bäckt ihre neue Braumeisterkruste vor Ort in einem Holzofen, das Geistlichen und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp bereitet im Rokokosaal einen „Klostertopf“ zu und öffnet das Spendencafé.

Wein und Spezialitäten

Bereits ab Freitag feiert das erste Weinfest im Terrassengarten Premiere: Leon Sztabelski von der Neußer Agentur „Wein on Tour“ bringt dafür sieben Winzer – darunter einen Winzer aus Griechenland und eine Winzerin aus Frankreich – zusammen. Die deutschen Winzer bieten edle Tropfen aus den Anbaugebieten an Mosel, Nahe, aus der Pfalz und Rheinhessen an. Dazu werden griechische und französische Spezialitäten serviert, ein Stand mit Bio-Grillgut sorgt für Deftiges.

Im Terrassengarten werden dafür Sitzgelegenheiten geschaffen, abends (19 bis 22 Uhr, sonntags 16 bis 19 Uhr) gibt es auf einer Bühne Live-Musik von „Eddy and Friends“ (Freitag), „Elaine“ (Samstag) und „White Room“ (Sonntag). Das Weinfest startet bereits am Freitag, 19. Mai, um 16 Uhr (Ende 22 Uhr). Am Samstag, 20. Mai, sind die Stände von 11 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 19 Uhr.

