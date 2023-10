Kamp-Lintfort: Weihnachten im Kino - das sind die Events

Kamp-Lintfort. Die Vorweihnachtszeit können sich Kino-Fans mit Sonder-Reihen in der Hall of Fame versüßen. Da sind auch Decken und Kuschelkissen angesagt.

In der Hall of Fame stimmt man sich bereits intensiv auf Weihnachten ein. Es gibt zahlreiche Events und der Vorverkauf für alle Veranstaltungen hat bereits begonnen. Das teilt das Kamp-Lintforter Kino mit.

In der Reihe „Vino Kino“ gilt das Prinzip des „All-Inclusive“. Fünf klassische und kultige Weihnachts-Filmhits stehen auf dem Programm, wobei während der gesamten Veranstaltungen Bio-Glühwein, Eierpunsch, Plätzchen und Wasser im Eintrittspreis inklusive sind. Empfang ist jeweils ab 19.30 Uhr, Filmbeginn um 20.00 Uhr. Das sind die Filme der Reihe: Schöne Bescherung (21. November), Office Christmas Party (22. November), Last Christmas (23. November), Tatsächlich Liebe (zum 20-jährigen Jubiläum am 6. Dezember) und Bad Santa (7. Dezember).

An den vier Advents-Sonntagen wird (Beginn jeweils um 10.30 Uhr) gibt es ein Familienprogramm zum Sonderpreis von nur 7,40 Euro auf allen Plätzen. Gezeigt werden Bo und der Weihnachtsstern (3. Dezember), Der Grinch (10. Dezember), Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt (17. Dezember) und an Heiligabend, dem 24. Dezember können sich alle die Wartezeit mit Elliot – Das kleinste Rentier verkürzen.

An Nikolaus gibt es eine Kaffee-Klatsch-Sonderausgabe mit „Der Polar-Express“. Der gemütliche Nachmittag soll ein Treffen der Generationen sein – neben Kuchen, Kaffee und Tee gibt es dann auch Kakao und Plätzen für den Nachwuchs. Und der Nikolaus schaut vor dem Filmbeginn um 16 Uhr auch vorbei. Veranstaltungsbeginn ist um 15 Uhr.

Musikliebhaber und Fans von André Rieu werden voll auf ihre Kosten kommen, wenn der niederländische Weltstar mit vielen Überraschungsgästen zu seinem spektakulären Weihnachtskonzert „White Christmas“ einlädt. Im Eintrittspreis für die dreistündige Show (mit Pause) ist ein Begrüßungssekt inklusive. Termine sind am 16. und 17. Dezember, jeweils 17 Uhr, sowie am 24. Dezember um 13 Uhr.

Geliebte Tradition

Es ist zur geliebten Tradition geworden: Das „Herr der Ringe“-Triple-Feature wird von Fans nur allzu gerne im zeitlichen Weihnachtsumfeld genossen, so auch dieses Jahr, dann am Samstag, 9. Dezember, 13 Uhr. Die Saga bietet mit den drei „Extended Versions“ satte 13 Stunden großes Entertainment und das auf der größten Leinwand der Hall of Fame. Besucher dürfen gerne Decken und Kissen mitbringen, um sich im Kinosaal für „einen halben Tag“ gemütlich einzurichten. So viel Kino macht mitunter auch hungrig, daher ist für ein Speisenangebot in den Pausen (optional) gesorgt. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen läuft. Tickets gib es auf hall-of-fame.website und an den Kinokassen.

Noch bis zum 26. November läuft immer sonntags um 11 Uhr das Harry-Potter-Special. Auf allen Plätzen kostet der Kinobesuch 7,40 Euro. Am 5. November ist „Der Orden des Phönix“ zu sehen, am 12. November „Der Halbblutprinz“ sowie am 19. und 26. November die beiden Folgen „Die Heiligtümer des Todes“. Neu ins Kino kommt am 8. November „The Marvels“, ab 16. November geht „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ an den Start. Mit „Wish“ aus dem Haus Disney gibt es ab dem 30. November „wahre Kinomagie“ zum 100-jährigen Jubiläum, wie es in der Ankündigung heißt.

