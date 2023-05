Kamp-Lintfort: Was die Vatertagskirmes zu bieten hat

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforter Vatertagskirmes steht in den Startlöchern. Fünf Tage dauert das Spektakel am Prinzenplatz. An zwei Tagen gelten diese Fahrpreise.

Die traditionelle Vatertagskirmes in Kamp-Lintfort steht in den Startlöchern. Vom 18. bis 22. Mai geht es auf dem Prinzenplatz und in der Innenstadt richtig rund.

Die Stadtverwaltung kündigt in einer Mitteilung etwa 55 Schausteller an, die den bunten Jahrmarkt beschicken wollen. Es werde dabei Wert gelegt auf eine ausgewogene Mischung des Angebotes, damit für jede Altersklasse etwas dabei ist. Es sollen sich sowohl Familien wie auch jüngere und ältere Personen wohlfühlen.

Zur Vatertagskirmes gibt es auch ein Rahmenprogramm. Die Eröffnung erfolgt am Donnerstag, 18. Mai um 11 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch die stellvertretende Bürgermeisterin. Darüber hinaus bieten die Schausteller der Fahrgeschäfte am Eröffnungstag die Abgabe von Fahrchips in der 1. Stunde zu 1,50 Euro an, die nur an diesem Eröffnungstag ihre Gültigkeit haben.

Disney-Figuren zu Besuch

Weiter geht es am Freitag, 19. Mai, gegen 22.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk. Am Samstag wird es für alle ein buntes und trubeliges Kirmestreiben geben und am Sonntag wird für Kinder in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein kostenloses Kinderschminken in der Bushaltestelle Prinzenplatz angeboten. Außerdem kommen Walt Disney Figuren zu Besuch, die sich gerne auch mal fotografieren lassen – womöglich mit neuen, kleinen Freunden, die sie auf der Kamp-Lintforter Kirmes treffen.

Den Abschluss des bunten Reigens in der Kamp-Lintforter Innenstadt bildet der „Blue Monday“. An diesem Tag kann man gegen Vorlage eines Gutscheins aus dem Flyer zur Kirmes, der in den örtlichen Geschäften sowie im Rathaus-Foyer erhältlich ist sowie in Zeitungsanzeigen zu finden ist, die Fahrgeschäfte der Vatertagskirmes preisgünstiger nutzen: einmal zahlen, zweimal fahren, heißt es dann.

