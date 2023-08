Bildung Kamp-Lintfort: Was die neue VHS in der City alles bietet

Kamp-Lintfort. Budget und Zeitplan eingehalten, modern ausgestattet: Die Volkshochschule ist umgezogen. Für ihre Leiterin geht ein Wunsch in Erfüllung.

Jetzt hat sie wieder eine feste Bleibe. Das Domizil der Volkshochschule (VHS) in Kamp-Lintfort ist nagelneu, großzügig umgebaut, frisch renoviert und hochmodern eingerichtet. In der Zweigstelle an der Kamperdickstraße 10 bis 12 – anderthalb Etagen im Haus der Sparkasse – konnten sich am Tag der offiziellen Einweihung am Donnerstag alle umschauen.

Die Städte Kamp-Lintfort und Moers kooperieren schon seit 1978 vertraglich und gehen als VHS Moers/Kamp-Lintfort zusammen. „Kamp-Lintfort sorgt hier für Haus und Räume, Moers füllt sie mit Leben, hat die Gesamtleitung und sorgt für Dozenten und Veranstaltungen“, erklärt Theresa Frank, Chefin der Zweigstelle Kamp-Linfort.

Zweigstellenleiterin Theresa Frank, links, und Vhs-Leiterin Beate Schieren-Ohl,stellen die neuen Räume in Kamp-Lintfort vor. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

So ließ sich die Stadt Kamp-Lintfort den Umbau der neuen Räume denn auch 220.000 Euro plus 50.000 für die Einrichtung kosten, wie Beigeordneter Dr. Christoph Müllmann im Gespräch erläutert. Die VHS musste am alten Standort Vinnstraße weichen, weil die Grundschule dort mehr Räume brauchte.

Zur Einweihung begrüßte Müllmann als Hausherr die Gäste aus Politik und den beiden Stadtverwaltungen. Aber auch Freunde und Förderer, Bürger sowie Vertreter der Sparkasse waren gekommen. Müllmann lobte unter anderem die Arbeit von Projektleiter Beyazid Civgin im Rathaus, der es geschafft habe, die Räume in Rekordzeit unter Einhaltung des Budgets fertigzustellen. Kamp-Lintfort sei nun auf 20 Jahre Mieter, was den Fortbestand der VHS sicherstelle.

Wolfgang Thoenes, Kulturdezernent in Moers, unterstrich, dass es den Akteuren gelungen sei, auch während des einen Semesters provisorischer Unterbringung beim TÜV Nord ein adäquates Angebot aufrecht zu erhalten. Am neuen Standort finde die VHS jetzt beste Bedingungen vor, „damit die Zusammenarbeit der beiden Städte weiter gute Früchte tragen kann.“

Theresa Frank und ihr Team freuten sich, mit dem neuen Domizil jetzt im Sparkassengebäude mitten in der Stadt zu liegen. Das habe sie sich eigentlich immer gewünscht, so Frank. Kleine Nachteile seien lediglich, dass nun das Kochen und der Sport ausgelagert seien; zur Lehrküche in der Wiesenbruchstraße 80 sowie zu zwei Schulsporthallen. „Aber dafür haben wir hier eine supermoderne Ausstattung.“

Tatsächlich konnte die Gesamtleiterin der VHS Moers/Kamp-Lintfort Beate Schieren-Ohl den verschiedensten Umzügen der Lintforter VHS in den letzten rund 15 Jahren auch etwas Positives abgewinnen: „Wir sind dadurch auch zusammengewachsen.“ Schieren-Ohl erinnerte an das Leitbild der VHS, das sich nicht verändert habe: „bedarfsorientierte, bezahlbare Bildung für alle“

Im Innern des Gebäudes gibt es neben Büroräumen eine Dozentenlounge mit Sesseln und Sofa. In den Unterrichtsräumen prangen große Flachbildschirme, die auch als Touchscreen-Tafeln dienen. Rollbare Kombitischchen zum Verändern der Sitzsituation und moderne Sessel wurden angeschafft. Auch an ein Nähzimmer und einen Medienraum wurde gedacht.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland