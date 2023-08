Ausbildung Kamp-Lintfort: Was Azubi Emilie (18) im Tierpark gefällt

Kamp-Lintfort. Emilie Frank startet in ihr zweites Lehrjahr im Kalisto. Wie der Alltag aussieht, was Emillie gefällt und was künftige Bewerber wissen sollten.

Der Kalisto-Tierpark ist seit dem letzten Jahr Ausbildungsbetrieb. Nun startet die erste Auszubildende des Tierparks bereits in ihr zweites Ausbildungsjahr. Wie die Ausbildung aussieht und was ihr bisher am besten gefällt.

Cheftierpflegerin Jana Beltermann hat 2022 ihre Ausbildereignungsprüfung erfolgreich abgelegt und darf seitdem offiziell ausbilden, heißt es in einer Pressemitteilung. Da der Tierpark die „Haustiere der Welt“ beheimatet, habe man sich für die Ausbildung in der Haus- und Heimtierpflege entschieden. Die dreijährige Ausbildung ende mit einer IHK- Abschlussprüfung.

Auf dem Lehrplan stünden unter anderem gesetzliche Rahmenbedingen und Tierhaltungsverordnungen, Hygienevorschriften, verschiedene Tierprofile und Verhaltensmuster sowie grundlegende tiermedizinische Kenntnisse.

Jede Menge Mist

Neben dem Spaß und der Freude am Umgang mit Tieren, sei ebenfalls eine gute körperliche Verfassung erforderlich. Vor allem der Arm-, Schulter- und Rückenbereich werde beispielsweise beim Ausmisten der Ställe beansprucht. Um alle Facetten des Berufsfeldes abdecken zu können, kooperiert der Tierpark mit dem Tierheim Krefeld.

Der Tierpark freue sich sehr darüber, mit Emilie Frank eine qualifizierte Auszubildende gefunden zu haben. Emilie, welche aufgrund der Namensgleichheit einer anderen Kollegin liebevoll „Nex“ genannt werde, habe bereits vor ihrer Ausbildung im Kalisto ihr Können in einem Praktikum unter Beweis gestellt. Nach ihrem Praktikum habe sie sich weiterhin ehrenamtlich im Tierpark engagiert.

„Ich habe mich für das Kalisto entschieden, da es den Tieren dort sehr gut geht. Auch das Team ist super freundlich und die Arbeit macht großen Spaß – besonders das Pflegen der Meerschweinchen“, so wird die achtzehnjährige Moerserin in der Mitteilung zitiert.

