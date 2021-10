Kamp-Lintfort: Warum Amira mit anpackt, wenn Hilfe nötig ist

Amira Niqula hilft in Kamp-Lintfort unter anderem in der Seniorenarbeit.

Kamp-Lintfort. Amira Niqula ist im Irak geboren und lebt seit 22 Jahren in Deutschland. Sie engagiert sich ehrenamtlich - um etwas zurückzugeben.

Im Rahmen der Stadt-Kampagne „Von Herzen Kamp-Lintfort“ stellt die städtische Freiwilligenagentur Kali Aktiv in regelmäßigen Abständen Menschen vor, die sich in der Stadt ehrenamtlich engagieren und da anpacken, wo Unterstützung gefragt ist.

Ein solcher Mensch ist die 50-jährige Amira Niqula. Im Irak geboren, erlebte sie als Kleinkind 1974 den Krieg hautnah mit und lebt seit 1999 in Deutschland. Sie engagierte sich zunächst in der Flüchtlingshilfe und steht darüber hinaus vielen Seniorinnen und Senioren mit Rat und Tat zur Seite.

Selbst viel Unterstützung erhalten

„Das Helfen und die Nächstenliebe sind Werte, die in unserer Familie immer einen großen Platz eingenommen haben“, berichtet Amira Niqula. Sie habe selber auch viel Unterstützung erhalten, eine schwere Krankheit überstanden und ihre demenzkranke Mutter gepflegt. „Ich möchte etwas von der Hilfe und dem Glück, das ich erfahren habe, zurückgeben“, so Amira Niqula.

Neben ihrer Berufstätigkeit hat sie im vergangenen Jahr auch Kontakt zur städtischen Freiwilligenagentur Kali Aktiv aufgenommen und engagiert sich seitdem noch zusätzlich in der Einkaufshilfe, beim telefonischen Besuchsdienst und im Caritashaus St. Hedwig.

Freude der älteren Menschen ist „unbezahlbar“

Nach einem schönen Erlebnis gefragt, erzählt Amira Niqula folgendes: Eine Seniorin in einer Gruppe fragte einmal nach der Bedeutung ihres Vornamens „Amira“. Amira bedeutet auf arabisch „Prinzessin“. Seitdem wird sie in der Gruppe immer freudig mit „Da kommt ja unsere Prinzessin“ begrüßt. Das Leuchten in den Augen der älteren Menschen und die Freude seien für sie unbezahlbar meint Amira Niqula über ihr vielfältiges bürgerschaftliches Engagement.

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchten, kann Kontakt mit Anke Stark und der Freiwilligenagentur Kali Aktiv aufnehmen, info@kaliaktiv.de, oder 0172/6247140. Weitere Infos: www.kaliaktiv.de.

