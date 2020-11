Kamp-Lintfort verschenkt zwei Stunden freies Parken

Mit der Aktion will die Stadt den Einzelhandel unterstützen.

Kamp-Lintfort. An den verkaufsoffenen Samstagen vor Weihnachten will die Stadt Kamp-Lintfort den Einzelhandel unterstützen und lockt Kunden mit freiem Parken.

Die Stadt Kamp-Lintfort zeigt sich in der Vorweihnachtszeit wie auch in den Vorjahren wieder kunden- und einzelhandelsfreundlich: An den verkaufsoffenen Samstagen vor Weihnachten (28. November, 5., 12. und 19. Dezember) werden die Parkscheinautomaten abgeschaltet.

Die freie Parkzeit ist zu dieser Zeit jedoch auf zwei Stunden begrenzt. Damit soll gewährleistet werden, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Einzelhandelsgeschäfte finden können und die Parkplätze nicht von Dauerparkern besetzt werden.

Die Parkscheibe sollte gut sichtbar ausgelegt werden, weil auch in dieser Zeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Parksituation insbesondere in der Innenstadt kontrollieren werden.