Kamp-Lintfort: Unkraut geflämmt – Pergola in Brand gesetzt

Kamp-Lintfort. Erneut musste in Kamp-Lintfort die Feuerwehr einen Brand löschen, der beim Flämmen von Unkraut entstanden ist. Was die Feuerwehr dazu sagt.

Erneut hatte am Mittwoch Unkrautbeseitigung einen Feuerwehreinsatz in Kamp-Lintfort zur Folge. Durch den Einsatz eines gasbetriebenen Abflämmgerätes in einer Kleingartenanlage an der Ferdinantenstraße war eine benachbarte Pergola und Hecke in Brand geraten.

Gegen 16.42 Uhr wurde die Feuerwehr Kamp-Lintfort alarmiert. Aufgrund des Ausmaßes des Brandes und der Gefahr der weiteren Brandausbreitung wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei knapp eine Stunde im Einsatz.

Falsch eingeschätzt

Die Feuerwehr stellt auch in diesem Jahr sich wiederholende Einsätze fest, die aufgrund des falschen Umgangs mit den Geräten und einer falschen Einschätzung der örtlichen Gegebenheiten ausgelöst werden. „Die Unachtsamkeit und fehlende Einsicht der Anwender erstaunt uns immer wieder“, so Michael Rademacher, Leiter der Feuerwehr. Dabei stellt das Abflämmen von Unkraut in der Brandursachenstatistik aus Sicht der Fachmeinungen menschliches Fehlverhalten dar. „Insbesondere die allgemeine Trockenheit und die einhergehende Feuergefährdung für Gras, Gestrüpp und Strauchwerk sollte niemandem unbekannt sein, vielmehr dazu veranlassen, auf diese Art der Unkrautbeseitigung zu verzichten“, fährt Rademacher fort.

Darüber hinaus kann das Abflämmen von Unkraut für den Anwender eine gefährliche Arbeit sein. Neben fehlender Schutzbekleidung erleiden Anwender nicht selten Verbrennungen oder gar Beschwerden durch das Einatmen von Rauchgasen beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen. Zuletzt war Anfang des Monats an der Rheinstraße ebenfalls durch Flämmarbeiten eine Hecke und eine Gartenhütte in Brand geraten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland