Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: Züge sollen stattfinden

Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. In der Region waren am Sonntag Züge wetterbedingt ausgefallen. In Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn laufen die Planungen für Rosenmontag weiter.

In Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gehen die Veranstalter davon aus, dass die Rosenmontagszüge wie geplant stattfinden können. Bernd Grossauer vom Kamp-Lintforter Karnevalsverein sagte am Sonntag auf NRZ-Anfrage: „Die Wetterprognosen für Montag sind besser. Stand jetzt findet der Zug statt.“

In Neukirchen-Vluyn sagte Vlü-Ka-Ge-Präsident Jörg Thiem: „Wir gehen davon aus, dass der Zug durchgeführt werden kann. Ein Entscheidung können wir aber erst am Montagmorgen treffen.“ In der Region waren am Sonntag viele Züge wetterbedingt ausgefallen.

Rosenmontagszug Kamp-Lintfort: 13.11 Uhr, Franzstraße (Aufstellung); Rosenmontagszug Neukirchen-Vluyn: 13.11 Uhr, von Neukirchen nach Vluyn.