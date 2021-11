Kamp-Lintfort: Teestuben-Einbrecher hat einen im „Tee“

Kamp-Lintfort. Die Polizei trifft in einer Kamp-Lintforter Teestube auf einen mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann macht ein Nickerchen und hat einen im „Tee“.

Mit einem ungewöhnlichen Einbruch bekam es die Kamp-Lintforter Polizei am Donnerstagabend zu tun. Kurz vor Mitternacht wurde sie von einem Zeugen alarmiert. Der Mann vermutete jemanden in einer Teestube an der Moerser Straße, obwohl sie zu dieser späten Stunde längst geschlossen hatte.

Der Anrufer sollte recht behalten, denn als die Polizisten an der Gaststätte eintrafen, stellten sie fest, dass ein Fenster hinter einem Rollladen geöffnet und oben aus der Verankerung herausgebrochen war. Nachdem sich die Beamten Zugang zum Gebäude verschafft hatten, bemerkten sie zunächst einen Hammer, der auf dem Tisch lag, und ein Handy auf dem Fußboden. Doch der eigentliche „Hammer“, so heißt es im Polizeibericht, erwartete sie im Getränkelagerraum: Dort lag der mutmaßliche Einbrecher auf dem Fußboden – und schlief.

Polizisten holen Kamp-Lintforter in der Teestube aus seinen süßen Träumen

Die Polizisten holten den 35-jährigen Kamp-Lintforter aus seinen süßen Träumen und mussten nun feststellen, dass der Mann aus der Teestube nicht nur das heiße Aufgussgetränk zu sich genommen hatte, sondern ganz offensichtlich „ordentlich einen im ‘Tee’ hatte“, wie es die Polizeipressestelle formuliert.

Aufgrund seines Alkoholkonsums sei er nicht mehr in der Lage gewesen zu sagen, wie er in die Teestube gelangt war. Auch für einen aufgebrochenen Spielautomaten habe er keine Erklärung gehabt. Unklar sei ebenfalls, ob der Mann bereits vorher alkoholisiert war oder sich erst in der Gaststätte an den dortigen Getränken bedient hatte.

Klar sei aber, dass der Hammer und das Smartphone dem 35-Jährigen gehören und er nun mit einem Strafverfahren rechnen müsse, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

