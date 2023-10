Kamp-Lintfort: Taylor Swift-Kinofilm – „wird bombastisch“

Taylor Swift während ihrer „The Eras“-Tour: Die Mitschnitte ihrer Konzerte werden in den deutschen Kinos nun als Konzertfilm gezeigt. Auch im Kamp-Lintforter Hall of Fame wird der Film zu sehen sein.

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforter Kinoleiter erklärt, warum der Film gerade jetzt zur richtigen Zeit erscheint. Für diese Tage gibt es noch Karten. Das kosten sie.

„Taylor Swift – The Eras Tour, jetzt im Vorverkauf“ prangt groß auf einem Banner auf der Internetseite des Kamp-Lintforter Kinos. An drei Tagen wird in der Hall of Fame der Konzertfilm der „Anti Hero“-Interpretin gezeigt (wir berichteten). „In einer Zeit, in der die Filmschaffenden in den USA streiken, sind solche besonderen Aktionen natürlich willkommen bei uns und wir haben den Puffer dafür, solche Filme zeigen zu können“, erklärt Kinoleiter Michael Seidel.

Zwar habe Seidel den Film selbst noch nicht gesehen, weil es derzeit noch keine Freigabe gibt, doch was den Sound angeht, verspricht er schon jetzt: „Das wird bombastisch.“ Schließlich komme das 165 Minuten lange Konzert „in Topqualität auf die Leinwand“, heißt es auch in einer Mitteilung des Kinos: im größten Saal mit der größten Leinwand via Laserprojektion und Dolby-Atmos-Sound. Für die einzelnen Tage (Freitag, 13. Oktober, Samstag, 14. Oktober und Sonntag, 15. Oktober) seien jeweils bereits 100 Tickets verkauft worden, knapp die Hälfte der Tickets sind also bereits weg. „Um gerade auch jüngeres Publikum abzuholen, haben wir uns entschieden, den Film am Samstag und Sonntag bereits ab 18 Uhr zu zeigen“, begründet Seidel, warum der Film nicht zu der klassischen Startzeit um 20 Uhr vorgeführt wird.

Ein Konzertmitschnitt der Sängerin Taylor Swift wird auch im Kamp-Lintforter Kino zu sehen sein. Foto: Shanna Madison / dpa

Kamp-Lintforter Kino hat Vorstellungszeiten auf ein zweites Wochenende ausgeweitet

Wer noch eines der restlichen 105 Tickets ergattern möchte, sollte nun schnell sein, denn: „70 Prozent unserer Tickets verkaufen wir online. An der Abendkasse sieht es also meistens schon schlecht aus“, berichtet der Kinoleiter aus seinen Erfahrungen. Jemand, der keine Karten mehr für das angesetzte Wochenende erhält, bekommt womöglich aber noch eine Chance: „Die Karten für die Deutschland-Konzerte waren so schnell ausverkauft, dass wir uns auf einen großen Andrang bei dem Verkauf der Tickets für den Konzertfilm vorbereiten wollen“, so Seidel. Deshalb habe das Kino bereits die Vorstellungszeiten auf den Donnerstag, 19. Oktober, und das Wochenende 20. bis 22. Oktober ausgeweitet. Auch an diesem Freitag, Samstag und Sonntag soll der Film jeweils um 18 Uhr gezeigt werden, Donnerstag startet er um 19.30 Uhr.

Ob die Fans auch, wie bei dem Barbie-Film, mit Taylor-Swift-Shirts das Kino besuchen werden? „Bei Barbie war natürlich tolles Wetter und man konnte gut ein pinkes T-Shirt tragen“, meint Seidel. Er schätze nicht, dass bei den Taylor-Swift-Fans eine Farbe dominiert, rechnet jedoch mit „schriller, einfach poplastiger Kleidung“ bei den Besuchern. „Ich denke schon, dass man erkennen kann, dass es echte Swift-Fans sind“, mutmaßt der Kinoleiter. Schließlich sei ja auch die Sängerin selbst „eine Stilikone“. Das Team der Hall of Fame selbst empfiehlt übrigens auf seiner Internetseite „Taylor Swift-Eras-Tour-Kleidung und Freundschaftsarmbänder“.

So viel kosten die Tickets für den Konzertfilm in der Hall of Fame in Kamp-Lintfort

Karten für die Vorstellung des „Taylor Swift – The Eras Tour“-Films gibt es online unter: https://kamp-lintfort.hall-of-fame.website/

Die Tickets kosten 19,89 Euro.

Die Vorführzeiten sind: Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, Samstag, 14. Oktober, Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr. Am Donnerstag, 19. Oktober, wird er um 19.30 Uhr gezeigt, am Freitag, 20., Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, beginnt der Film um 18 Uhr.

