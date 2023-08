Kamp-Lintfort: Sundowner im Zechenpark – mit Schalke-Legende

Kamp-Lintfort. Ein Event im Zechenpark lädt am Wochenende zum Genießen des Sonnenuntergangs ein. Ein bekannter DJ und eine Fußball-Ikone aus NRW sind dabei.

Den Sonnenuntergang im Zechenpark genießen – das ist am Samstag, 26. August, in Kamp-Lintfort möglich. Der Veranstalter Mo.Event lädt ab 16 Uhr zum „Sundowner“. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung wird der US-amerikanische DJ und Sänger „U-Jean“ mit elektronischer Tanzmusik sorgen. Bekannt wurde der Musiker unter anderem durch sein Mitwirken auf dem Song „Turn this club around“ der deutsche Gruppe „R.I.O“.

Auch kulinarisch kündigt der Veranstalter ein besonderes Highlight für die Besucherinnen und Besucher des Zechenparks an: Dietmar „Didi“ Schacht, früherer Fußballer und Kapitän von Schalke 04, kommt mit seinem berühmten Currywurst-Wagen nach Kamp-Lintfort. Der Eintritt zu der Veranstaltung in Kamp-Lintfort ist frei.

