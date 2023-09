Kamp-Lintfort: Streunerkatzen werden einfach nicht weniger

Die Kastrationspflicht macht sich noch nicht bemerkbar, was die Zahl der aufgefundenen Streunerchen angeht.

Kamp-Lintfort. Tierschutzverein Kamp-Lintfort bittet um Hilfe. Die Kosten für Kastrationen von Streunerkatzen und für tierärztliche Behandlungen explodieren.

Der Tierschutzverein Kamp-Lintfort, der sich vornehmlich um Streunerkatzen kümmert, ruft um Hilfe. Trotz Katzenschutzverordnung steigt die Anzahl der gefundenen Kitten und Jungkatzen stetig. Der TSV habe allein im letzten Jahr, wie auch in den Jahren davor, fast 300 Streuner in Kamp-Lintfort und Umgebung kastrieren lassen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Hoffnung der Tierschützenden, dass die kreisweite Verordnung zur Kastrationspflicht bei Freigängern das Katzenelend ein wenig lindern könnte, habe sich nicht erfüllt. Unermüdlich seien die ehrenamtlich arbeitenden Tierschützerinnen und Tierschützer unterwegs, um freilebende Streunerkatzen einzufangen und zum Kastrieren zu bringen.

Unterernährt und voller Parasiten

Oft befänden sich die Tiere in einem erbärmlich schlechten Zustand, seien unterernährt, litten unter Katzenschnupfen und Parasiten. Nun seien es nicht nur die Kastrationskosten, die dem Tierschutzverein zusetzten, sondern auch noch die neue Gebührenordnung für Tierärzte, die die Behandlungskosten in die Höhe schnellen ließen. Und die Zahl der gefundenen Kitten und Jungkatzenwird nicht weniger.

Und doch sei Aufgeben keine Option. Um kein Tier seinem Schicksal überlassen zu müssen, bittet der Tierschutzverein Kamp-Lintfort Tierfreundinnen und -freunde am Niederrhein um Unterstützung. Auch die kleinste Spende helfe. Näheres zur Arbeit des Tierschutzvereins ist unter www.tierschutzverein-kamp-lintfort.de zu finden.

Die Bankverbindung lautet: Tierschutzverein Kamp-Lintfort, Sparkasse Duisburg, Konto-Nummer: DE04 3505 0000 0760 1244 79

