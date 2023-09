Kamp-Lintfort: Streit eskaliert – Mann mit Messer verletzt

Kamp-Lintfort. Zwei Unbekannte haben einen Mann in Kamp-Lintfort mit einem Messer angegriffen, um ihm die Tasche zu stehlen. So werden die Täter beschrieben.

Ein versuchter Raub hat in Kamp-Lintfort einen Verletzten gefordert. Wie die Kreispolizeibehörde in Wesel mitteilt, kam es am Freitagmittag auf der Rheinstraße zu dem Vorfall, bei dem ein Mann eine Schnittverletzung am Arm durch ein Messer erlitt. Der 26-Jährige soll von zwei Unbekannten angegangen worden sein, die nach ersten Ermittlungen seine Umhängetasche stehlen wollten und so einen Streit provozierten.

Um kurz nach 13 Uhr meldete eine Zeugin eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf einer Wiese bei der Polizei. Als die Beamten eintrafen, teilte die Zeugin weiter mit, dass die beiden Männer mit einem schwarzen Kleinwagen weggefahren seien, so die Polizei. Vor Ort konnten die Polizistinnen und Polizisten den 26-Jährigen mit einer Schnittverletzung am Arm antreffen.

Messerangriff in Kamp-Lintfort: Polizei sucht Zeugen

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 185-190 cm groß, grauer Trainingsanzug, graue Sneakers, weißer Fischerhut.

Das Opfer des Messerangriffs wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Es besteht nach Angaben der Ermittler keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat übernommen. Diese dauern derzeit an. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität der flüchtigen Täter und zum Tatgeschehen machen können und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02842/9340.

