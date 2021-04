Kamp-Lintfort: Straßenreinigung wird jetzt neu aufgestellt

Kamp-Lintfort. Die Stadt will ihre Straßenreinigung verbessern. Unter anderem soll das Halteverbot während der Reinigungstage auf zwei Stunden begrenzt werden.

Die Stadt Kamp-Lintfort will ihr Straßenreinigungskonzept optimieren. Das Konzept sei über die vergangenen Jahre immer wieder verändert und angepasst worden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Dabei wurde durch die Beschilderung das Ziel verfolgt, die Straßenreinigung auf der einen Seite so gründlich wie möglich durchführen zu können, auf der anderen Seite die Belastung der Anwohner aufgrund des immer weiteren Parkdruckes so gering wie möglich zu halten.

Durch die Erschließung von Baugebieten mit neu hinzugekommenen Straßen sei mittlerweile ein „Flickenteppich“ hinsichtlich der Straßenreinigung entstanden, der ein effektives Reinigen zusehends erschwere, so die Stadt. Hinzu kommt, dass teilweise eine unterschiedliche Beschilderung bezüglich Straßenreinigung und Müllabfuhr existiere.

Vor allem die im Stadtgebiet existierende Hinweisbeschilderung „Bitte nicht Parken wegen Straßenreinigung“ werde häufig von Verkehrsteilnehmern nicht beachtet, so dass parkende Fahrzeuge eine effektive Reinigung nahezu unmöglich machten. Die Hinweisbeschilderung habe keinen bindenden Charakter, Verstöße seien deshalb seitens des Ordnungsamtes nicht ahndungsfähig.

Einheitliche Beschilderung

Zukünftig wird diese Hinweisbeschilderung im gesamten Stadtgebiet – dort wo es erforderlich ist – durch eine entsprechende Halteverbotsbeschilderung ersetzt, kündigt die Verwaltung an. Seitens des Servicebetriebes ASK ist ein neues Straßenreinigungskonzept mit festen Reinigungszeiten und einer einheitlichen Beschilderung entwickelt worden. Dabei wird durch eine neue, straffere Routenplanung erreicht, dass das Halteverbot in den meisten Straßen am Reinigungstag auf lediglich zwei Stunden begrenzt werden kann. Lediglich in sehr engen Straßen, in denen auch Probleme mit der Müllabfuhr bestehen, werden die Verbotszeiten auf vier Stunden ausgedehnt.

Begonnen wird mit der Umsetzung ab dem nächsten Monat in der sogenannten Pauen’schen Siedlung östlich der Friedrichstraße und nördlich der Moerser Straße. Sukzessive soll in diesem und im kommenden Jahr die Beschilderung im gesamten Stadtgebiet entsprechend angepasst werden.