Die Sternsinger sind auch in Kamp-Lintfort unterwegs. Der Segen kommt aber diesmal anders zu den Menschen.

Kamp-Lintfort: Sternsinger hinterlassen Segen in Briefkästen

Kamp-Lintfort Der Segen kommt -- nur anders: Wegen Corona schreiben die Sternsinger nichts an die Haustür, sondern werfen Zettel in die Briefkästen

Die Sternsinger sind in Kamp-Lintfort unterwegs. Nur eben anders. Zwischen 9. Januar und 2. Februar gibt es für alle einen Segen. Die Heiligen Drei Könige bringen den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und hinterlassen ihn in den Briefkästen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde St. Josef. Die Kirchengemeinde St.Josef bittet allerdings um etwas Geduld, wenn es noch etwas dauert. Es sei ein enormer Aufwand, die Aktion trotz der Covid-19 Pandemie möglich zu machen.

In den Kirchen gibt es Segenskreide

In den Kirchen der Gemeinde gebe es die Segenszettel auch zum Mitnehmen. Ebenso liege dort Segenskreide aus, mit der jeder, der mag, den Dreikönigssegen selbst an seine Tür schreiben kann. Der Aussendungsgottesdienst ist unter www.stjosef-kali.de zu sehen.

Aktion soll Kindern Halt geben

Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,19 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, heißt es weiter. Bei der 62. Aktion zum Jahresbeginn 2020 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.034 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 52,4 Millionen Euro gesammelt. Die diesjährige Sternsingeraktion wir sich vor allem dem Thema „Arbeitsmigration“ widmen. „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der aktuellen Aktion.