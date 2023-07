Kamp-Lintfort: St. Bernhard informiert zur Pflege-Ausbildung

Das Pflegeteam des St. Bernhard-Hospitals in Kamp-Lintfort freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher

Kamp-Lintfort. Welche Jobs gibt es in der Pflege? Antworten auf diese Frage liefert das St. Bernhard-Krankenhaus Kamp-Lintfort. Der Info-Termin ist schon bald.

Das St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort öffnet am Dienstag, 25. Juli, von 11 Uhr bis 15 Uhr seine Türen und veranstaltet einen „Tag der offenen Tür für Interessierte der Pflegeausbildungen“.

Das Angebot bietet Interessierten die Gelegenheit, sich über die Berufsmöglichkeiten in der Pflege zu informieren und mehr über die Ausbildungen zu erfahren. Drei Ausbildungsangebote stehen im Vordergrund: Pflegefachmann/-frau, Pflegefachassistent/-in und Operationstechnische/r Assistent/-in.

Mehr Nachrichten aus Kamp-Lintfort und der Region lesen Sie hier.

In laut dem Krankenhaus entspannter Atmosphäre können Besucher einen Rundgang durch die Aula des St. Bernhard-Hospitals machen. An verschiedenen Ständen stellen sich unterschiedliche Bereiche mit interaktiven Schwerpunkten vor. „Die Interessierten können dabei mehr über die vielfältigen Aufgabenbereiche und die Rahmenbedingungen der Pflegeausbildungen erfahren. Sie haben zudem die Möglichkeit, erste Einblicke in die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder zu gewinnen und ihre persönlichen Fragen zu stellen“ erläutert Pflegedirektor Clemens Roeling.

Der „Tag der offenen Tür“ bietet auch die Möglichkeit, direkte Einblicke in die pflegerischen Tätigkeiten zu bekommen. Besucherinnen und Besucher können beispielsweise gegenseitig Vitalzeichen messen, an einem Übungsmodell Reanimationstraining durchführen oder Wundverbände und Gipsschienen anlegen. Diese praktischen Erfahrungen machen es leichter, einen realitätsnahen Eindruck von der Arbeit in der Pflege zu gewinnen.

Im Anschluss an den Rundgang haben die Besucher die Gelegenheit, sich mit den hauptamtlichen Praxisanleitenden, die die praktische Ausbildung organisieren, zu besprechen. Auch ein Austausch mit den Pädagogen der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein, Schule für Pflegeberufe, ist unkompliziert möglich. Individuelle Fragen können geklärt und weitere Informationen über die Ausbildungswege und Karrierechancen in der Pflege erfragt werden. Bei Interesse an einem Praktikum besteht sogar die Möglichkeit, dieses direkt vor Ort zu vereinbaren.

Das Team des St. Bernhard-Hospitals freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher und steht bereit, ihnen die Möglichkeiten in den Pflegeausbildungen näherzubringen. Dieser „Tag der offenen Tür“ bietet eine „barrierefreie“ Gelegenheit, die Welt der Pflege kennenzulernen und den ersten Schritt in eine berufliche Zukunft zu machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland