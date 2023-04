Foto: Bettina Engel-Albustin / FAR

Suzan Kian und Cedric Biedermann sind das Team, das Pflegende zu Hause berät: Wo gibt es Hilfe? Was bezuschussen die Krankenkassen? Die beiden wissen Bescheid.

Pflege Kamp-Lintfort: St. Bernhard bietet Hausbesuche - so geht’s

Kamp-Lintfort. Das St. Bernhard Hospital macht ein einmaliges Angebot: Hausbesuche direkt vor Ort. An wen sich das Angebot richtet und wobei die Profis helfen.

. Suzan Kian und Cedric Biedermann sind bei Angehörigen und Patienten des St. Bernhard-Hospitals sehr willkommen. Denn sie bilden das „Team der Familialen Pflege“ und beraten beide im Umgang mit zu pflegenden Menschen. Fand die Beratung bislang vor allem im stationären Bereich des Krankenhauses statt, ist sie nun auch in der häuslichen Umgebung möglich, wie das Hospital mitteilt.

Dafür wurden beide vom Krankenhaus mit einer besonderen Dienstkleidung ausgestattet und fahren nun mit einem Fahrrad zu ihren Lintforter Patienten. Beide bringen umfangreiche Kenntnisse für ihre Tätigkeit mit und können eine abgeschlossene Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung vorweisen. Suzan Kian kümmert sich mit Zusatzausbildung auch um Krebskranke und Sterbenskranke, Cedric Biedermann absolviert derzeit eine Weiterbildung zum Pflegetrainer für Angehörige. „Jeder, der einen Angehörigen pflegt, hat Anspruch auf unsere Beratung“, erklären beide.

Als Team beraten sie Angehörige, schulen sie und leiten sie in der Pflege an. Suzan Kian und Cedric Biedermann empfehlen Hilfsmittel für die Pflege zu Hause, wie eventuell die Wohnung umzuräumen oder gar umzubauen ist. Sie geben Ratschläge zur Ernährung, zu Hilfsmitteln sowie Lagerungstechniken und unterstützen bei Antragstellungen – kurz: zu allen Fragen, die rund um die Betreuung und Pflege zu Hause auftreten.

Und sie helfen, dass sich Betreuende im Gesundheitssystem zurechtfinden. „Wir sind mit unserer familialen Pflege nicht an den Krankenhaus-Aufenthalt gebunden. Unsere Betreuung startet natürlich im St. Bernhard-Hospital. Aber wir können den zu Pflegenden und seine Angehörigen danach in seinen vier Wänden weiterberaten“, erläutert Cedric Biedermann. „Und zwar so oft, wie es nötig ist“, ergänzt Suzan Kian. „Wenn ein Patient zu Hause gepflegt wird, ist die Beratung der Angehörigen zu Beginn oft umfangreich. Vieles kann danach aber telefonisch geklärt werden.

Rund 40 Pflegebedürftige und ihre Angehörigen betreuen sie monatlich im Krankenhaus, fünf Betreuende können bei den wöchentlichen Hausbesuchen der Patienten beraten werden. Die Hausbesuche machen Cedric Biedermann und Suzan Kian abwechselnd, so dass immer einer aus dem Team im Krankenhaus erreichbar ist.

Die Mitarbeiter haben eine eigene Rufnummer

Sowohl die Mitarbeiter der Stationen im Krankenhaus als auch Angehörige können die familiale Pflege anfordern. Beide sind unter eigenen Rufnummern tagsüber erreichbar, Cedric Biedermann unter 02842 / 70 85 965, Suzan Kian unter 02842 / 70 84 27. Zusätzlich zu seinem Einsatz im Team der Pflege betreut Cedric Biedermann noch an vier Tagen im Monat Patienten der Klinik für Innere Medizin.

Suzan Kian kümmert im Rahmen ihrer Tätigkeit als Onkolotsin um die Vor- und Nachbereitung der wöchentlichen Tumorkonferenzen und um Palliativ-Patienten.

