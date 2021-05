Kamp-Lintfort: Sprühaktion gegen Eichenprozessionsspinner

Kamp-Lintfort. Die Stadt bekämpft die Raupen mit einem biologischen Spritzmittel. Am Montagmittag wird der Waldfriedhof Dachsberg deshalb gesperrt.

Wie bereits im vergangenen Jahr müssen in Kamp-Lintfort auch in diesem Jahr Gegenmaßnahmen zur Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners getroffen werden. So werden in den kommenden Wochen die besonders gefährdeten Bereiche innerhalb des Stadtgebiets vorsorglich mit einem biologischen Spritzmittel behandelt. Das verwendete biologische Spritzmittel ist für den Menschen sowie für Tiere ungefährlich. Das Spritzmittel wird von dem Eichenprozessionsspinner über den Blattfraß aufgenommen und löst dabei einen Fraßstopp aus, was zum Absterben der Schädlinge führt.

Da auf dem Waldfriedhof Dachsberg, am Waldrand des Niersenberg, sowie am Jugendzeltplatz, bedingt durch Größe und Lage die Behandlung von einzelnen Bäumen keinen ausreichenden Schutz vor der Ausbreitung der Eichenprozessionsspinners bietet, wird flächendeckend durch Überfliegen behandelt. Deshalb wird der Waldfriedhof am Montag, 10. Mai ab 13 Uhr für den Rest des Tages komplett geschlossen.

Betroffene Bereiche meiden

Witterungsbedingt kann der Termin kurzfristig verlegt werden. Bürgerinnen und Bürger sollten in dieser Zeit den Waldfriedhof Dachsberg nicht aufsuchen, sowie Bereiche in denen die prophylaktischen Maßnahmen an Einzelbäumen durchgeführt werden, während der Behandlung meiden.

Wie die Stadt mitteilt werde außerdem versucht, die natürlichen Fressfeinde der Raupe zu stärken. Seit 2020 hat sich die Gruppe der „Vogelfreunde Waldfriedhof Dachsberg“ die Förderung der Artenvielfalt von Vögeln und Fledermäusen und somit der natürlichen Gegenspieler des Eichenprozessionsspinners auf dem Dachsberg zur Aufgabe gemacht.

Zu den natürlichen Feinden des Eichenprozessionsspinners zählen insbesondere Fledermäuse und diverse Vogelarten. Der auf dem Waldfriedhof vorhandene Bestand von etwa 30 Nistkästen wurde erfasst und soweit nötig repariert. Parallel dazu wurden rund 170 neue Nistkästen für Vögel angeschafft und flächig verteilt aufgehängt. In Eigenleistung wurden Waldkauzhöhlen und Fledermauskästen gebaut und an geeigneten Stellen aufgehängt. So soll der steigenden Populationsentwicklung in den kommenden Jahren entgegengewirkt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland