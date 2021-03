Kamp-Lintfort: Sprayer-Duo flüchtete plötzlich

Kamp-Lintfort. Die Polizei sucht eine männliche und eine weibliche Person, die das Wort „Maskenpflicht“ auf die Wand einer Schule sprühten.

Die Polizei sucht ein unbekanntes Duo, das am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr mit schwarzer Farbe das Wort „Maskenpflicht“ an die Wand einer Schule an der Moerser Straße sprühte. Plötzlich flüchteten beide zu einem angrenzenden Parkplatz, stiegen in ein Auto und fuhren davon. Bei ihrer Tat wurden sie von einer Videokamera aufgenommen.

Die erste Person war männlich, trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Außerdem führte er einen weißen Beutel und eine Sprühdose mit und trug einen Mund-/Nasenschutz. Die zweite Person war weiblich, hatte helle Haare und trug eine Mütze, einen dünnen Wintermantel und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340 entgegen.