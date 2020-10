Kamp-Lintfort: Sprachakrobatik mit Kai Magnus Sting

Kamp-Lintfort. Hömma: Kai Magnus Sting wa’ auffe Laga! Und zeigt, wie einfach und kompliziert zugleich die Plauderei am Niederrhein und im Ruhrgebiet sein kann.

Warmlachen auf der Landesgartenschau. Kai Magnus Sting präsentierte seine Kabarettshow „Hömma, so isset!“ auf der Stadtwerke-Bühne im Zechenpark. Es drehte sich alles um die Sprache im Ruhrpott und am Niederrhein, wie einfach und gleichzeitig kompliziert ein Gespräch zwischen den Menschen in unserer Region sein kann. Außerdem zeigte er einen Teil seines neuen Programms, welches erst vor zwei Wochen Premiere feierte, im „Laga-Special“.

„Wir machen uns oft das Leben einfach“, erklärt der Duisburger zu Beginn seines Auftritts. „Kommunikation ist alles. Bei uns sagen wenig Worte vieles, und viele sagen nix.“ So werd beispielsweise aus „Hör mal!“ „Hömma!“ und man unterhalte sich wegen Kleinigkeiten viel zu viel. „Aber das macht eben unsere Region aus, man kann leicht ins Gespräch kommen“, sagt Sting. Bei seinem Programm geht es vor allem um Alltagssituationen.

Kai Magnus Sting liefert auf der Laga Weisheiten seiner Ruhrpott-Omma

So liefert Kai Magnus Sting Weisheiten von seiner Ruhrpott-Omma. Sein bestes Beispiel ist ihre präzise Wetterprognose: „Heute isset nich nach ihm und nich nach ihr.“ Oder „Ein Tag mehr ist ein Tag weniger“, bei den Verpflichtungen, die man mit einer Ehe eingeht, zum Beispiel, für den Gatten ein Bier zu holen. Seine Familie und Erfahrungen, die er im Ruhrpott gemacht hat, prägen sein gesamtes Programm.

Sting berichtet von seinen Lieblingsorten, wie dem Bochumer Currywurststand, wo man der Dame förmlich ansieht, dass sie schon viele Jahre an der Fritteuse steht. Oder dass man im Ruhrgebiet eigentlich keine sozialen Netzwerke wie Facebook oder WhatsApp brauche – man züchte ja schließlich Brieftauben, die einem dann „am Ende auf den Kopf kacken“. Auch der Smalltalk läuft im Ruhrpott und am Niederrhein ganz anders ab. Das zeigte Kai Magnus Sting mit zitierten Gesprächen von Nachbarn und Bekannten. Man unterhalte sich irre lang über einfache Sachen, weil man abschweife und immer wieder nachhaken müsse. Bei einer Gesprächssimulation mit dem Publikum wurde auch das „gelebte Desinteresse“ der Menschen sichtbar.

„Man fragt ‚Wie isset?‘, und die Antwortet lautet immer?“ Die Zuschauer ergänzen: „Muss!“ Man interessiere sich gar nicht wirklich für den Gegenüber. Das seien eben der Niederrhein und Ruhrpott, und es gebe überhaupt nix Schöneres, schwärmt Kai Magnus Sting.

Nach anderthalb Stunden und einer Zugabe beendet der Kabarettist die Veranstaltung und bedankt sich bei den Zuschauern, dass sie so zahlreich erschienen sind und dem Hygienekonzept vertraut haben. „Besuchen Sie auch gerne andere Auftritte. Die Veranstalter erarbeiten ein gutes Hygienekonzept und wir Künstler leben davon.“

Auch die Zuschauer waren erfreut, dass sie endlich wieder lachen konnten. „Ich habe lange nicht mehr so gelacht“, freut sich Heinz-Gerd Ingendahl nach der Veranstaltung. Er ist mit seiner Frau und weiteren Freunden anwesend, die sichtlich Spaß an Stings Kabarett-Programm hatten. „Man kann sich wirklich mit seinen Geschichten identifizieren, weil man selber alles so erlebt hat.“

Auch Uwe Benninghof und Lisa Lieske haben sich in den Geschichten vom Pott und Niederrhein wiedererkannt. „Wir haben ihn im Radio gehört und waren sehr amüsiert. Die Ausdrücke kennt man von sich selber und er als Typ hat zu den Geschichten wie die Faust auf`s Auge gepasst.“