Kamp-Lintfort: Sportkurs, Kochen und mehr - jetzt anmelden

Kamp-Lintfort Gute Vorsätze? Die „Treffos“ des Katholischen Bildungswerks listen Angebote auf für Fitness oder Sprachen. Auch für die Kleinsten ist was dabei.

Erfolgreich durch den Gütesiegelverbund rezertifiziert, geht das Katholische Bildungsforum im Kreisdekanat Wesel in das Jahr 2024. Ab sofort nimmt das Katholische Bildungsforum Anmeldungen für die Kurse, die in den Standorten Duisburg-West, Kamp-Lintfort und Wesel im 1. Halbjahr 2024 angeboten werden, entgegen.

Im Treffo Eltern- und Kinderzeit finden Familien Spielgruppen, Elternstart- und Pekip-Kurse, Eltern-Kind-Sport und Gesprächsabende, die in den Standorten sowie in den Familienzentren und Kindertagesstätten in Kooperation mit dem Katholischen Bildungsforum im Kreis Wesel angeboten werden.

Im Treffo Kursangebote finden Interessierte Kurse im Sport- und Gesundheitsbereich mit Sportkursen für Männer, Wirbelsäulen- und Seniorengymnastik, Beweglichkeitstraining, Gymnastik-Mix-Kurse, Stuhl-Yoga und vielfältige Entspannungskurse. Interessante Themen-Kochabende, auch als Kochevent für Gruppen, sind ebenfalls wieder geplant. Selber kreativ werden ist in den Nähkursen, die vormittags und abends für Anfängerinnen und Fortgeschrittene stattfinden, möglich. Weitere Kreativkurse, wie Aquarell- und Acrylmalerei, Hardanger- und Ajour-Stickerei sowie Patchwork-Kurse runden das Angebot ab.

Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch lernen geht ebenfalls in wöchentlichen Kursen oder in Bildungswochen. Präventionsschulungen, Fort- und Weiterbildungen für pädagogisches Personal sind ebenfalls im Bildungsforum möglich.

Digital für alle, gedruckte Version in reduzierter Auflage

Die Treffos stehen zum Stöbern in erster Linie digital auf der Homepage www.bildung-im-forum.de und dort auch als Download zur Verfügung. In reduzierter Auflage liegen die Treffos in gewohnter, gedruckter Form zum Mitnehmen in den Standorten Duisburg-West, Kamp-Lintfort und Wesel aus.

Anmeldungen sind über die Homepage jederzeit möglich. Für Auskünfte und Anmeldungen ist das Katholische Bildungsforum im Kreisdekanat Wesel telefonisch unter 02842/9112-0 erreichbar. Dort erhalten Interessierte Auskunft zu allen Kursen, die in den Standorten Duisburg-West, Kamp-Lintfort und Wesel angeboten werden.

