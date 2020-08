Kamp-Lintfort: Spaß unter freiem Himmel im Begegnungsgarten

Kamp-Lintfort. Heiteres Beruferaten oder Kneipen-Quiz: Neues Open-Air-Angebot der Begegnungsstätte 50plus in Kamp-Lintfort berücksichtigt die Hygieneregeln.

In den Zeiten von Corona, sind die Angebote für ältere Menschen nur sehr begrenzt möglich. Deshalb hat die Begegnungsstätte 50plus den „Begegnungsgarten“ geschaffen, wo sich Senioren zu unterschiedlichen Veranstaltungen an der frischen Luft treffen können. Es sind Zeltdächer aufgestellt, unter denen man vor zu viel Sonne und Regenschauern geschützt ist. Es gelten die Hygieneregeln.

Los geht es am Dienstag, 1. September, mit einem Spaß, den viele Ältere aus dem Fernsehen kennen und von dem vor allem der Spruch „Welches Schweinderl hättens denn gern?“ in Erinnerung geblieben ist: Um 14.30 Uhr gibt es das heitere Beruferaten. Mitspieler erraten anhand der berufstypischen Handbewegung innerhalb von 10 Fragen den Beruf des Kandidaten – oder auch nicht.

Am Mittwoch, 2. September, ab 15 Uhr, geht der Singkreis an den Start. In geselliger Runde werden Volkslieder und andere Weisen geschmettert.

Am Donnerstag, 3. September, 15 Uhr, ist der Handarbeitsplausch angesagt. Und am Freitag, 4. September, geht es um 18 Uhr mit dem Kneipen-Quiz los. Fragen aus unterschiedlichen Wissensbereichen gilt es zu lösen, die Gewinner erhalten einen Preis.

Alle Veranstaltungen sind ohne Voranmeldung, jedoch gibt es eine begrenzte Sitzplatzzahl. Der „Begegnungsgarten“ befindet sich in der Vinnstr. 16, rechts neben dem Eingang der Begegnungsstätte 50plus. Infos mehr Termine gibt es unter 02842-50237.