Kamp-Lintfort: Sparkasse sagt 953 Millionen Euro Kredite zu

Die Sparkasse Duisburg/Kamp-Lintfort engagiert sich für die Bürgerschaft. Vergangene Woche gab es 1000 Euro für das St. Bernhard-Krankenhaus. Im Bild (v.l.) übergibt Vorstand Helge Kipping die Spende an die Pflegefachkräfte Birgit Kindel und Kim Weiser sowie den Geschäftsführer Josef Lübbers.

Kamp-Lintfort/Duisburg. Corona hat das Jahr bei der Sparkasse Duisburg/Kamp-Lintfort geprägt. Im Mittelpunkt steht nicht nur ein rekordverdächtiges Kreditgeschäft.

Das Jahr 2020 war auch für die Sparkasse Duisburg/Kamp-Lintfort geprägt durch die Corona-Pandemie. Um die Firmen und damit die gesamtwirtschaftliche Situation in den beiden Städten zu entlasten, setzte die Sparkasse die Tilgung bei rund 850 Firmenkundendarlehen zeitweise aus, berichtete am Mittwoch der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Bonn bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

Die Sparkassen seien der Hauptfinanzierer des Mittelstandes, sagte Bonn: „Daher und aus eigenem Anspruch tragen wir eine besondere Verantwortung gegenüber den Unternehmen und der lokalen Wirtschaft insgesamt. Diese haben wir wahrgenommen und werden sie auch in Zukunft wahrnehmen.“

Kredite für hunderte Unternehmen bereitgestellt

Dazu gehöre auch die intensive Begleitung der von der Bundes- und Landesregierung aufgelegten Programme für Liquiditäts- und Kredithilfen. Für 382 Unternehmen hat die Sparkasse insgesamt 66,5 Millionen Euro an Kreditmitteln bereitgestellt, die durch Corona-Bürgschaften aus Bundes- und Landesprogrammen zu wesentlichen Teilen abgesichert wurden.

Auch für Privatkunden, die durch die Pandemie Einkommenseinbußen erlitten, wurden bei 900 Darlehen Tilgungsaussetzungen in Anspruch genommen (Volumen 1,3 Millionen Euro).

So sieht es beim Sparen der Privatkunden aus

Mit neuen Kreditzusagen in Höhe von 953 Millionen Euro wurde ein absoluter Rekordwert verzeichnet. Da das Institut solche Zuwächse bisher noch nie hatte, seien die Abteilungen, die im Hause mit Krediten zu tun haben, an ihre Belastungsgrenze gegangen, so Bonn.

Auf der anderen Seite ist die Sparquote in der Corona-Krise stark gestiegen. Deshalb seien die Steigerungen der Bilanzsumme um 7,5 % und der Kundeneinlagen um 6,6 % auch ein Spiegelbild der gesamtdeutschen Wirtschaftsentwicklung. „Früher hätte man eine solche Entwicklung uneingeschränkt begrüßt“, konstatierte Bonn laut Mitteilung. „Angesichts der fortdauernden Negativzinsphase stellt uns die Wiederanlage der gestiegenen Kundeneinlagen aber vor weitere Herausforderungen.“

Das Jahr hielt noch weitere Besonderheiten parat. „Kulturelle Events und Sportveranstaltungen wurden abgesagt, was zur Folge hatte, dass wir auch weniger Spendenanfragen erhielten“, hob Dr. Bonn hervor. Aber auch so flossen über Spenden, Stiftungsmittel, Sponsoring rund 3,45 Millionen Euro an die Bürgerschaft zurück. Unter dem Strich mit einem Bilanzgewinn von 4,2 Mio. Euro konnte das Vorjahresniveau gehalten werden.

Im Ergebnis stieg die Bilanzsumme der Sparkasse um 7,5 % auf rund 6,34 Milliarden Euro und liegt damit deutlich über dem Vorjahresniveau (5,9 Milliarden Euro). Die Zahl der Girokonten blieb konstant bei rund 265.000. Der Kreditkartenbestand stieg 2020 leicht auf 54.700 Stück (54.600 Stück).