Kamp-Lintfort: Spannende Termine für die Laga-Besucher

Noch hundert Tage, dann öffnet die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort ihre Pforten für Besucher. Fast 500 Veranstaltungen sind bereits terminiert. Und es werden bis zum 17. April noch weitaus mehr, wie Susanne Toussaint, bei der Laga GmbH für das Veranstaltungsprogramm zuständig, auf NRZ-Anfrage bestätigt. Auf dem Gelände gibt es verschiedene Orte, an denen während der sieben Monate Unterhaltsames und Lehrreiches geboten wird.

Neben der Hauptbühne auf dem Quartiersplatz, der Sportwiese im nördlichen Bereich des Zechenparks und dem Kamper Gartenreich werden auch Ausstellungsgärten zu Veranstaltungsorten. Dazu kommen Führungen im Zentrum für Bergbautradition mit dem Lehrstollen und dem Haus des Bergmanns, das Programm im Kalisto sowie im Green FabLab.

Wir haben für Sie im Laga-Veranstaltungskalender geblättert und einige Höhepunkte herausgepickt.

Im Veranstaltungskalender der Laga gibt es viele Höhepunkte

Es liegt auf der Hand, dass sich vieles um das Thema Garten und Gartenkunst dreht. Schon zwei Tage nach der Eröffnung startet eine erste Veranstaltungsreihe, bei der Besucher unter den Stichworten „Traumgarten“ oder „Gartenberatung“ Gestaltungstipps und Hintergrundinformationen von Experten bekommen. Ganz konkret geht es am 11. Juli aber zum Beispiel auch um „Nützliche Insekten im Garten“ oder am 1. August um „Lebensräume für Vögel und Insekten“.

Das Haus der Imker wird zu festen Zeiten öffnen. Foto: Lars Froehlich / WAZ FotoPool

Umweltbildung lautet ein weiteres wichtiges Thema im Veranstaltungskalender. So öffnet zu festen Zeiten das Haus der Imker im Kamper Gartenreich seine Pforten. Unter dem Motto „Gartenland in Kinderhand“ können Kinder zu verschiedenen Terminen lernen, wie man sät, pflanzt, erntet und Obst und Gemüse verwertet.

An Kinder richtet sich auch das Angebot, einen „Wildbienen-Führerschein“ zu machen, und das „Atelier im Grünen“, bei dem unter anderem mit Lehm und Ton gearbeitet wird.

Kreativ für Erwachsene wird es beim „Naturzeichnen in der Landschaft“ – unter anderem am 6. und 7. Juni im Angebot. Am 10. Juni lädt Dr. Jens Korfkamp zur philosophischen Matinee – Thema: „Was ist Natur?“ Am 27. Juni ruft die Kreisjägerschaft Wesel unter dem Titel „Wildpret – mehr Bio geht nicht!“ zu kulinarischen Genüssen rund um heimisches Wild.

Auf der Bühne der Laga gibt es Sofagespräche

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland lädt auf der Hauptbühne der Laga zu interessanten Sofagesprächen rund um den Klimaschutz – unter anderem mit der ehemaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Am 22. und 23. August lädt das Forum Landwirtschaft zur Gemüseverkostung, am 10. und 11. Oktober dreht sich dann alles um den Apfel. Ein großer Jägertag, inklusive Greifvogelvorführung, steigt am 20. September.

Wer Lust auf Spiel, Bewegung und Sport hat, dürfte auch täglich auf seine Kosten kommen. Haupt-Dreh- und Angelpunkt ist die Sportwiese im Zechenpark. Hier werden zum Beispiel Badmintonfelder aufgebaut, die Angels Cheerleader zeigen ihren Sport, es gibt Yoga Fitness, man kann sich auf das deutsche Sportabzeichen vorbereiten oder Aroha, ein Mix aus Kampfsport und Tanz, kennenlernen. Im Zechenpark entsteht ein Miniatur-Barfußpfad, es wird Schach ebenso wie Mensch-Ärger-Dich-Nicht gespielt und Tanzen wird eine Rolle spielen.

Auch die Bühne auf dem Quartiersplatz wird bespielt: Der Lintforter Turnverein bietet Laga-Gästen gemeinsam mit dem TUS Xanten unter anderem am 16. Mai ein orientalisches Tanzevent, auch Square Dance, Rock’n’Roll und Moderne Schwertkunst werden zu sehen sein.

Die Highlights des Kulturprogramm s sind vielen bereits bekannt: Bernd Stelter kommt zu einer Gala am 23. Mai, am 29. Mai steht das Duo Mrs Greenbird auf der Hauptbühne. Kabarettistin Ingrid Kühne können Besucher am 5. Juni erleben, viele freuen sich bereits auf Max Mutzke, der am 13. Juni mit der SWR-Bigband nach Kamp-Lintfort kommt. Nächster Höhepunkt: Gregor Meyle ist am 18. Juli zu Gast . Kabarettistin Lioba Albus will am 1. August für Lachtränen sorgen. Er lockt sicher auch Fans aus dem Pott nach Kamp-Lintfort: Stoppok & Band bespielen am 22. August den Quartiersplatz.

Stefan Stoppok & Band sind am 22. August zu Gast auf der Landesgartenschau. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Zu sehen und zu hören sind aber auch viele Chöre und Bands aus der Region: Zum Beispiel der Frauengospelchor Rheurdt (19. April), der Kamp-Lintforter Chor „Musik inklusive“ (26. April), der Gospelchor „Heartchor“ (3. Mai), die Folkband „Eigenartig“ (17. Mai), der Moerser Frauenchor „Witches of Pitches“ (23. Mai), der erste und älteste Barbershop Chor „Barbershop Blend“ (30. Mai), die „Joyful Voices“ (6. Juni), der Chor „Pianoforte“ (7. Juni), die Band „Anagor (13. Juni), das Rheinpreussen-Orchester (18. Juli), Tommy Schneller & Band (7. August), oder der Kamp-Lintforter Chor „Tritonus“ (5. September).

Regelmäßig werden auch der Lyrikerkreis um Christine Utermöhlen, Herbert Häusler, Erich Carl und Horst Radke die Laga-Besucher mit heiteren und humorvollen Texten in der Orangerie begleiten. Am Welttag des Buches (23. April) gibt es ein Lesefest, zum Tag des Wolfes am 30. April ein Theaterstück zum Bilderbuch „Steinsuppe“.

Kamp-Lintforter Schüler lesen vor

Eine tolle Idee: Schüler der Europaschule flanieren über das Gelände und lesen interessierten Zuhörern aus Kinderbüchern vor (4. Juni). Die Rabenmütter aus Rheinberg kommen am 11. Juni mit dem Musik-Theaterstück „Antonia und die Reißteufel“. Zauberkunst und Comedy servieren die „AndersArtigen“ am 19. Juni. „Dor bösse platt“ heißt es dann am 6. Juli mit den Plattsprechern aus Rheinberg.

Auch das verspricht ein Spektakel zu werden: der „Poetry Slam“-Wettstreit am 24. Juli auf der Hauptbühne. Ein Abend für alle: „Mitsingabend“ heißt es am 14. August ebenfalls auf der Hauptbühne. Zum Comedy Rodeo lädt Moderator Tim Perkovic am 21. August. „Nachgewürzt“ heißt es am 4. September: Verschiedene Kleinkünstler liefern einen kabarettistischen Rückblick auf Ereignisse der letzten Monate. Am 26. September wird auf der Laga das „Fest der Kulturen“ gefeiert.