Kamp-Lintfort: So war der heiße Start in den Kultursommer

Moers. Musiker Rami Hattib erzählt beim Auftritt im Stephanswäldchen in Kamp-Lintfort aus seinem Leben. Der nächste Kultursommer-Termin ist bald.

Der Kamp-Lintforter Kultursommer ist gestartet – am heißesten Wochenende bisher. Aber die Bäume im Stephanswäldchen spendeten Schatten für das große Publikum am Samstagabend. Mehr als 200 Leute sind für Rami Hattib und den musikalischen Festival-Auftakt gekommen.

Als Rami Hattib um 14 Uhr seinen Wohnwagen auf der Wiese parkte, war noch nichts da, erzählte er vor seinem Auftritt. Aber schnell kamen ein Getränke- und Essenswagen angerollt, Bierzeltgarnituren wurden aufgestellt und eine bunte Lichterkette zog sich über den ganzen Platz. „Das ist echt eine geile Location“, freute sich der Musiker. Er spielte seine eigenen Stücke.

Zur Ausrüstung gehören zwei Akustikgitarren, ein Pedalboard und sein Wohnwagen, der als seine Bühne dient. Damit tourt er aktuell mit seiner Familie durch Deutschland, um seine Musik bekannter zu machen. Bei seinen Texten geht es um seine Lebensgeschichte: Schwierige Kindheit, Liebe, Motivation für andere. „Der Comedian Costa Meronianakis hat es nach einem Auftritt von mir mal ,Ghetto-Pop’ getauft“, so der 46-Jährige beim Auftritt in Kamp-Lintfort.

Rami Hattib wechselte vom Gymnasium auf die Realschule und schließlich auf die Hauptschule, wo er gemobbt wurde, sagte er. Als er im letzten Schuljahr in einer Projektwoche einen Akkord gezeigt bekommen hat, textete er darauf, trat vor den Mitschülern auf und begann damit seine Karriere.

Rami Hattib spielt in Kamp-Lintfort vor seinem Wohnwagen, der auch als Bühne dienen kann. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

„Ich bekam Applaus, war auf einmal jemand. Das war so ein Schlüsselerlebnis“, so der Wiesbadener. „Ihr dürft gerne klatschen und jubeln. Das ist gut für die Stimmung“, rief er dem Publikum am Samstag zu, welches sich vor seinem Auftritt schon mal warm klatschte. Einige hatten sich Stühle oder Decken mitgebracht. „Es gab Tage in meinem Leben, die schwierig waren. Deshalb habe ich weitergemacht und Songs geschrieben“, erklärte er den Leuten.

Er bezog das Publikum auch in seinen Auftritt ein, indem sie mehrmals Wechselgesänge starteten. „Das ist ein toller Auftritt. Er ist so eine Mischung aus Henning May und Peter Fox“, sagte David Brunner. Seine Frau Eva Brunner freute sich über „den schönen Ort und die Musik. Das lässt einen gut abschalten.“

Weiter geht es mit dem Kultursommer in Kamp-Lintfort am kommenden Sonntag 16. Juli, das Abschlusskonzert ist in diesem Jahr für den 12. August vorgesehen.

