Kamp-Lintfort: So sieht der neue Tierherberge-Kalender aus

Der Erlös des Kalenders geht zu 100 Prozent an die Tierherberge. Diesmal hat Hundefotografin Sabine Kaiser nicht nur im Studio gearbeitet.

Gestatten: Donut: Eins von zwölf Models aus der Tierherberge Kamp-Lintfort, die für die Hundefotografin Sabine Kaiser vor die Kamera gingen. Ihre Bilder zieren den Kalender, der dank der Unterstützung durch die Fotografin sowie von Sponsoren allein zugunsten der Tierherberge verkauft wird.

Solche Kalender hat es in den Vorjahren auch gegeben, aber mit Hunden, die vermittelt wurden und problemlos im Studio abgelichtet werden konnten. Diesmal gibt es sechs Freiluft-Aufnahmen von Herberge-Bewohnern. Der Grund: Die Hunde sind „schwierig“ und kämen mit der Studio-Situation nicht zurecht.

Das Tierheim will so darauf aufmerksam machen, dass jeder Hund eine zweite Chance verdient – auch wenn es Mühe und Zeit kostet. Der Kalender kostet 10 Euro und ist hier erhältlich: Tierherberge Kamp-Lintfort, Hüpi’s Heimtierfachgeschäft in Neukirchen-Vluyn, Barbara Buchhandlung in Moers sowie bei Sabine Kaiser, 0177/2519816, www.sabine-kaiser-hundefotografie.de.

