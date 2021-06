Finanzhilfe Kamp-Lintfort: So haben Vereine eine Chance auf 5000 Euro

Kamp-Lintfort. Ab Anfang Juli können sich Vereine um eine Finanzspritze des Landes für Veranstaltungen bewerben. Ein Online-Portal wird dazu eingerichtet.

Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider weist darauf hin, dass Vereinsveranstaltungen mit jeweils bis zu 5000 Euro unterstützt werden sollen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses im Landtag einstimmig beschlossen.

Die Corona-Pandemie habe die Vereinsstrukturen in Nordrhein-Westfalen gewaltig auf die Probe gestellt. Viele Vereine seien finanziell und strukturell mittlerweile so gebeutelt, dass Unterstützung dringend nötig sei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Viele Aktivitäten in den Vereinen könnten nur in reduziertem Rahmen und mit aufwendigen Hygiene- und Abstandskonzepten durchgeführt werden. Allein dieser Aufwand übersteige häufig die Kapazitäten der Mitglieder. Hinzu komme dann häufig noch ein nicht überschaubares finanzielles Risiko für die Vereine, sodass Veranstaltungen sicherheitshalber abgesagt würden. Das sei nachvollziehbar, schade aber der lebendigen Vereinsstruktur, heißt es weiter. Deshalb werde das Land nun das Risiko drohender Mindereinnahmen oder Mehrausgaben übernehmen, damit Mitgliederversammlungen oder Sommerfeste stattfinden könnten.

Anfang Juli werde für eingetragene Vereine ein Online-Portal für die Beantragung frei geschaltet. Die Förderung ist dabei grundsätzlich auf 5000 Euro je Veranstaltung begrenzt. Für die zügige Bearbeitung und Bewilligung ist die Bezirksregierung Düsseldorf zuständig.

