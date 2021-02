Kamp-Lintfort: Sidney Lewandowski möchte in den Bundestag

Kamp-Lintfort. Der Kamp-Lintforter setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch und geht als Direktkandidat der Linken im Wahlkreis Wesel I ins Rennen.

Der Kamp-Lintforter Fraktionsvorsitzende Sidney Lewandowski geht bei der kommenden Bundestagswahl am 26. September dieses Jahres für die Linken als Direktkandidat im Wahlkreis Wesel I ins rennen. Lewandowski setzte sich auf dem Kreisparteitag in einem Wahlgang gegen einen Mitbewerber und eine Mitbewerberin durch. In seiner Rede an die Mitglieder betonte der Zerspanungsmechaniker, „wie wichtig eine soziale und Friedensorientierte Partei im Deutschen Bundestag sei“.

Auf dem Kreisparteitag wählte der Linken-Kreisverband außerdem einen neuen Kreisvorstand. Als Vorsitzende wurden Ingeborg Lay-Ruder aus Moers und Sascha H. Wagner aus Dinslaken für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Ebenfalls im Amt des Kreisschatzmeisters wurde der Weseler Günther Wagner bestätigt. Neuer Pressesprecher wurde der Dinslakener Dieter Holthaus, die ebenfalls aus Dinslaken stammende Jasmin Waldes wurde neue Kreisgeschäftsführerin.

In den erweiterten Vorstand wurden gewählt: Christine Appel (Xanten), Manu Bechert (Rheinberg), Luisa Conrads (Dinslaken), Friedhelm Fischer (Moers), Detlef Fuhg (Dinslaken), Patrick Kuhs und Sidney Lewandowski (beide Kamp-Lintfort) sowie Karin Pohl (Moers), Anne Teichmann und Louisa Zühlke (beide Dinslaken).