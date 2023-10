Kamp-Lintfort: Seniorin überwies Betrügern mehrere 1000 Euro

Über einen Zeitraum von mehreren Tagen war eine 77-jährige Kamp-Lintforterin durch Betrüger in dem Glauben gelassen worden, dass sie über Textnachrichten mit ihrem Sohn kommuniziere (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. Über mehrere Tage dachte eine Kamp-Lintforterin sie kommuniziere mit ihrem Sohn. Sie überwies den Betrügern einen fünfstelligen Geldbetrag.

Über einen Zeitraum von mehreren Tagen war eine 77-jährige Kamp-Lintforterin durch Betrüger in dem Glauben gelassen worden, dass sie über Textnachrichten mit ihrem Sohn kommuniziere. Der Betrüger hatte sich zuvor über eine fremde Mobilfunknummer als ihr Sohn ausgegeben. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Späteren Aufforderungen, für ihren Sohn Überweisungen an dessen Geschäftskunden zu tätigen, sei die Seniorin nachgekommen und habe erst nach persönlicher Rücksprache mit ihrem Sohn gemerkt, dass sie Betrügern aufgesessen sei.

Es kam zu einem Vermögensschaden im unteren fünfstelligen Bereich, heißt es. „Leider handelt es sich bei dieser Masche um keinen Einzelfall“, schreibt die Polizei. Die Behörde bittet erneut Angehörige über die Tricks der Betrüger aufzuklären. Sinnvoll sei durchaus, sich bei den jeweiligen Polizeidienststellen einen Telefonaufsteller zu besorgen. „Da die Tricks der Ganoven immer auf das gleiche Ziel hinauslaufen, nämlich an das Geld der Menschen zu kommen, ist es wichtig, den Seniorinnen und Senioren zu erklären, niemals ohne persönliche Rücksprache mit den Angehörigen, die zum Beispiel Geld erbitten, zu übergeben oder zu überweisen“, warnt die Polizei.

