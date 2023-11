Kamp-Lintfort: Seniorin ertappt Einbrecher auf frischer Tat

In Kamp-Lintfort kam es zu einem versuchten Einbruch (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort hat eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung auf frischer Tat ertappt. Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Hinweise geben?

Eine Seniorin hat in Kamp-Lintfort einen Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der unbekannte Täter am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr versucht, die Terrassentür einer Wohnung an der Klosterstraße aufzuhebeln. Er wurde durch die 66- jährige Bewohnerin des Hauses überrascht, die auf die Hebelgeräusche aufmerksam geworden war. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt jetzt: „Wer hat im Bereich der Klosterstraße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?“ Die Polizei in Kamp-Lintfort nimmt unter der Telefonnummer 02842 / 9340 Hinweise entgegen.

