Kamp-Lintfort: Segen für homo- und heterosexuelle Paare

In Kamp-Lintfort steht die Liebe im Vordergrund.

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort werden alle Liebenden gesegnet. Unabhängig davon, ob es homo- oder heterosexuelle Paare sind. Ein Termin steht auch schon fest.

Der Termin steht nun fest: Die Seelsorger in Kamp-Lintfort segnen alle Liebenden am 10. Mai um 19 Uhr in der St. Josef-Kirche. Das teilen die Seelsorger mit.

In dieser Mitteilung befassen sie sich auch ausführlich mit der Stellungnahme der vatikanischen Glaubenskongregation, die ja die Möglichkeit, Paaren aus Personen des gleichen Geschlechts einen Segen zu erteilen, verneint.

Zwar sei im Text der Glaubenskongregation eine grundlegende Unterscheidung zwischen Personen und Verbindungen hervorgehoben, und allen Menschen „mit Achtung, Mitgefühl und Takt“ zu begegnen, wobei „jedes Zeichen ungerechter Diskriminierung“ vermieden werden solle. Aber: „Wir hier vor Ort in der Kirchengemeinde St. Josef sehen allerdings im ,Nein’ zur Segnung homosexueller Paare ein ,Nein’ zur Liebe“, heißt es weiter.

Der Mensch könne nach Auffassung der Seelsorger „kein größeres Geschenk erhalten, als aufrichtige Liebe zu empfangen.“ Sie hielten das Segnen also „nicht für eine Abschwächung des Sakraments der Ehe zwischen Mann und Frau, sondern als Bestärkung für eine jede Liebesbeziehung“. Die Segensfeier am 10. Mai gelte „der Liebe zweier Menschen unabhängig davon, ob sie hetero- oder homosexuell sind“. Dies wollen die Seelsorger auch zukünftig tun, wenn sie um einen Segen gebeten werden.

Wie bei allen Gottesdiensten mit Gemeindebeteiligung bedarf es der Anmeldung zur Segnungsfeier im Pfarrbüro, 02842/91170. Während des Gottesdienstes sind die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten.