Kamp-Lintfort. Pfarrer Guido Quinkert verstärkt das Seelsorge-Team im Krankenhaus St. Bernhard in Kamp-Lintfort. An den Feiertagen führt er viele Gespräche.

Kamp-Lintfort: Seelsorger im St. Bernhard spenden Trost

Seelsorger im Krankenhaus zu sein, das ist weit mehr als Menschen christlichen Beistand zu spenden. „Wir gehen zu allen, die Not oder Bedarf haben. Ob Muslime oder aus der Kirche Ausgetretene“, sagt der evangelische Pfarrer Guido Quinkert (62), der erst vor kurzem zum Team in der Klinik St. Bernhard dazugestoßen ist. Und sein katholischer Kollege, Diakon Heinz Balke, ergänzt: „Da geht es um alle Themen des Alltags, um Höhen und Tiefen, Freude und Krisen.“ Diese lägen gerade in der Weihnachtszeit eng beisammen.

Für Guido Quinkert ist Seelsorge, gerade wenn es um Notfälle geht, nichts Unbekanntes. „Ich war schon in Essen Gemeindepfarrer und habe dort auch als Bereitschaftsseelsorger in der Klinik gearbeitet“, sagt er. Zudem betreue er die Kranken in Bethanien Moers.

Ähnliches gilt für seinen Kollegen Heinz Balke: „Ich habe zuvor in Geldern in einer Gemeinde gearbeitet, war auch lange Notfallseelsorger“, so der Diakon. Nun sei er seit vier Jahren schon hauptamtlich im Krankenhaus St. Bernhard tätig: „Wenn wir gerufen werden, auch an Weihnachten, kommen wir.“

80 von 380 Patienten wünschen sich Betreuung durch die Geistlichen

Seelsorge – sie ist nicht aus der Mode gekommen. Im Gegenteil: Von den 380 Patienten des Hauses wünschen sich 80 bei der Anmeldung eine Betreuung durch die Geistlichen oder einen der sechs ehrenamtlichen Mitarbeiter im Team. Die Arbeit mit Schwerkranken, Unfallopfern oder ihren Angehörigen sei ganz und gar nicht belastend, meinen die beiden Geistlichen übereinstimmend. „Wir bekommen von den Menschen viel zurück“, sagt Quinkert. Beispielsweise sei dies eine große Offenheit.

Gesprächsbedarf gebe es zudem seitens der Beschäftigten in der Klinik. „Auch sie brauchen ab und zu jemanden, dem sie sich anvertrauen können angesichts beruflicher Nöte oder auch privater Sorgen“, schildert Balke. Eine Trennung nach Konfessionen gebe es heute aber nicht mehr. Balke: „Wir sehen den Menschen.“ Und Quinkert ergänzt: „Sie sollen im Gespräch ihre Kraftquellen wiederfinden. Wir leiden mit und wir freuen uns mit. Wir nehmen an all diesen Dingen Anteil. Das ist sehr bereichernd. Und das jeden Tag.“

Der Weihnachtsgottesdienst in der Kapelle wird in die Krankenzimmer übertragen

Freude, die verbreitet sich an Weihnachten auch in der Klinik. Auch bei denen, die an diesen Tagen arbeiten müssten, wie Pressesprecher Jörg Verfürth berichtet. Schon im Vorfeld würden die Stationen von den Mitarbeitern schön geschmückt. „Bei uns gibt es sogar eine Bescherung an Heiligabend.“

Jeder Patient bekomme ein kleines Geschenk nachmittags bei den Bescherungen auf den Stationen. „Manchmal bringen die Mitarbeiter auch ihre Kinder zum Musizieren mit. Das freut die Kranken ganz besonders“, weiß Verfürth.

Auch das Essen sei an Weihnachten immer etwas Besonderes – wenn die Diät des Patienten es denn zulasse, berichtet der Pressesprecher weiter. Auch die diensttuenden Mitarbeiter bekämen jedes Jahr weihnachtlichen Besuch: „Die Pflegedienstleitung, das sind Willi van Stiphoudt und Clemens Roeling, findet es wichtig, den Mitarbeitern gerade an Weihnachten Wertschätzung zu vermitteln und ihnen ein frohes Fest zu wünschen“, erklärt Verfürth weiter.

Pfarrer Quinkert: „Gott kam nicht in eine heile Welt. Da war kein Palast.“

Weihnachten findet auch in der Krankenhauskapelle statt: „Wir halten beispielsweise einen Gottesdienst, der auf die Krankenzimmer übertragen wird“, berichtet Heinz Balke. Und im Advent wurde ein Türchen des Kalenders der Gemeinde St. Josef in der Krankenhauskapelle mit einer Andacht geöffnet.

Den Kranken gibt Guido Quinkert, der übrigens auch Zen-Lehrer im Bistum Essen ist, eine Botschaft mit: „Gott kam nicht in eine heile Welt. Da war kein Palast, sondern ein armseliger Stall mit Schafen und Hirten. So ist auch unser Leben. Alles dies ist in der Weihnachtsgeschichte enthalten. Und: Gott kommt als Trost zu denen, die es schwer haben.“

Weihnachten, so Guido Quinkert, sei ein wichtiges Fest, gerade im Krankenhaus.