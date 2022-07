Kamp-Lintfort: Schwächeren den Kinobesuch ermöglichen

Der Caritasverband Moers-Xanten hat mit dem Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame die Aktion „Aufgeschobenes Kinoticket" gestartet. Links: Berthold Grunenberg (kaufmännischer Vorstand des Caritasverbandes) und (rechts) Michael Seidel, Assistent der Geschäftsführung Hall of Fame.

Kamp-Lintfort. Die Hall of Fame in Kamp-Lintfort und der Caritasverband Moers-Xanten führen eine besondere Aktion durch. Es profitieren bedürftige Personen.

Ins Kino zu gehen ist im Freizeitbereich im Vergleich immer ein eher preiswertes Vergnügen. Und doch gibt es viele Menschen, die vom Wohlstand so weit entfernt sind, dass selbst ein Kinoticket nicht möglich scheint. Das Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame hat nun für die Aktion „Das aufgeschobene Kinoticket“ eine Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Moers-Xanten vereinbart.

Das steckt hinter diesem zeitlich unbefristeten Angebot: Jeder, der online oder an den Kinokassen Tickets erwirbt, kann im gleichen Kaufvorgang „Aufgeschobene Kinotickets“ für je 7,50 Euro kaufen. Aber auch, wer gerade keinen eigenen Kinobesuch für sich plant, kann das gute Werk unterstützen, indem er den Kauf im Online-Shop des Filmtheaters vornimmt.

Die Tickets erhält im Monats-Rhythmus die Caritas, die anschließend die von anderen bereits bezahlten Eintrittsgutscheine an bedürftige Personen weitergibt. Mitte Juni startete der Verkauf der Tickets im Online Shop, zwei Wochen später konnten bereits 42 Kinotickets an den Caritasverband übergeben werden.

„Mit dieser Neuerung bei uns wollen wir einerseits helfen, aber andererseits auch über unsere Kanäle konkret auf den Umstand aufmerksam machen, wie vielen Menschen in Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen auch die selbstverständlichsten Dinge und Freizeitaktivitäten verwehrt bleiben“, sagt Michael Seidel, Assistent der Geschäftsführung.

Freie Auswahl mit den aufgeschobenen Kinotickets

Die aufgeschobenen Kinotickets können von den Beschenkten an den Hall-of-Fame-Kassen gegen Eintrittskarten für einen Wunschfilm eingetauscht werden. An welchen Wochentagen das Angebot genutzt wird, ist dabei völlig unerheblich. Auch Filme an Wochenenden und Feiertage sind von diesem Angebot ausdrücklich nicht ausgenommen.

