Kamp-Lintfort: Schläge nach Radunfall - Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort. Nach einem Unfall in Kamp-Lintfort ist es zur körperlichen Auseinandersetzung der Beteiligten gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Körperverletzung aufzuklären. Am Montag, 12. September, gegen 13.10 Uhr war ein 80-jähriger Moerser mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Hoerstgener Straße in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs, berichtet die Polizei in einer Meldung.

Im Bereich einer leichten Rechtskurve sei ihm ein 68-jähriger Essener auf seinem Rennrad entgegengekommen. Der 80-Jährige sei ins Straucheln gekommen, nach links vom Radweg abgekommen und auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei habe er sich verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Unfallbeteiligten in deren Verlauf der 68-Jährige dem 80-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand nahm und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, heißt es. Die Polizei sucht Zeugen, um den genauen Ablauf der Tat zu klären. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842/9340.

