Kamp-Lintfort: Sanitätshaus Hodey expandiert am Niederrhein

Kamp-Lintfort Das Kamp-Lintforter Traditionsunternehmen übernimmt zum 1. Januar 2024 die Viersener van der Wouw GmbH. Welche neuen Standorte jetzt hinzukommen.

Die VitalCentrum HODEY KG mit Sitz in Kamp-Lintfort übernimmt zum 1. Januar 2024 die Sanitätshaus van der Wouw GmbH mit Sitz in Viersen-Dülken. Damit stärke das Traditionsunternehmen aus Kamp-Lintfort seine Position als einer der größten Vollsortimenter im Hilfs- und Heilmittelmarkt vom Niederrhein bis nach Aachen und stelle die Weichen für ein kontinuierliches gesundes Wachstum, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Für die beiden van der Wouw-Filialen in Viersen-Dülken und in Duisburg-Meiderich bringe die Fusion eine attraktive Erweiterung des bestehenden Sortiments mit sich: „Wir sind stolz darauf, diese Übernahme bekannt zu geben, und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Team der Sanitätshaus van der Wouw GmbH“, so Frank Hodey, geschäftsführender Gesellschafter der VitalCentrum HODEY KG.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Hodey sei bestrebt, auch in Zukunft den kundenseitig gewohnten und geschätzten Service-Standard der van der Wouw Sanitätshäuser zu gewährleisten, heißt es weiter. Auch die Belegschaft wird vollständig übernommen, wie Gudrun Hodey, Leitung Hodey-Personalwesen, bestätigt.

Hodey wurde im Jahr 1970 von den Eheleuten Karl und Wilma Hodey als kleines Sanitätshaus in Kamp-Lintfort gegründet. Mittlerweile hat sich das Familienunternehmen VitalCentrum HODEY KG mit nunmehr zwölf Standorten – darunter ein Standort speziell für Kinder und Jugendliche – und 175 MitarbeiterInnen zu einem der größten Vollsortimenter am Niederrhein entwickelt. Die Hodey-Zentrale in Kamp-Lintfort erstreckt sich mit Sanitätshaus, HomeCare, Zentralfertigung für Orthopädie-Technik, Reha-Sonderbau und Orthopädie-Schuhtechnik, Physiotherapie mit Gehgarten sowie Lager- und Logistikzentrum über eine Fläche von insgesamt 8.400 Quadratmeter. Hodey zählt nach eigenen Angaben als Mitglied der Leistungsgesellschaft rehaVital Gesundheitsservice GmbH mit zu den bundesweit führenden Unternehmen in der Gesundheitsbranche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland