Kamp-Lintfort ruft am 3. Februar zur Kundgebung gegen rechts

Kamp-Lintfort „Kamp-Lintfort bleibt bunt“: Breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Vereinen will ein Zeichen für Vielfalt und Demokratie setzen.

Unter dem Motto „Kamp-Lintfort bleibt bunt - für Vielfalt und Demokratie“ ruft ein Bündnis aus demokratischen Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden, Kirchen und Moschee am Samstag, 3. Februar, 11 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Prinzenplatz auf. Veranstalter ist die SPD Kamp-Lintfort.

„Wir setzen ein Zeichen, für Freiheit, Vielfalt und Demokratie! Wie derzeit in der ganzen Bundesrepublik wollen auch wir gemeinsam mit einem breiten Bündnis (...) ein deutliches Signal an all jene senden, die uns immer weiter auseinander treiben und gegeneinander aufhetzen wollen. Wir stehen zusammen und zeigen all jenen die rote Karte, die unsere freiheitlich-demokratische Lebensweise zerstören wollen“, heißt es auf der Facebook-Seite der Kamp-Lintforter SPD.

Gemeinsam wolle man an diesem Samstag auf dem Prinzenplatz zeigen, „dass wir mehr sind und bereit sind für das, was uns verbindet zu kämpfen!“ Laut Ankündigung sind ab 11 Uhr Reden und Live-Musik der Band „Die Hoflieferanten“ geplant. Als Redner zugesagt haben bereits Bürgermeister Christoph Landscheidt und der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider. Angefragt sind Vertreter der Kamp-Lintforter Parteien, des Kamp-Lintforter Theologenkreises und der Gewerkschaften.

Am kommenden Samstag, 27. Januar, sind auch Demonstrationen in Moers (11 Uhr) und Neukirchen-Vluyn (14 Uhr) geplant.

