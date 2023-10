Kamp-Lintfort: Rosenmontagszug gerettet - das ändert sich

Am 12. Februar 2024 soll der Rosenmontagszug wieder durch Kamp-Lintfort ziehen.

Kamp-Lintfort. Nach dem Schock über ein mögliches Aus im letzten Jahr laufen bereits die Vorbereitungen für 2024. Diese Partys sind für die jecke Zeit geplant.

Diese Nachricht dürfte die Stimmung der Karnevalfans in Kamp-Lintfort schon vor dem 11.11. ordentlich anheizen: Nach dem kurzzeitig drohenden Aus für den Kamp-Lintforter Rosenmontagszug im vergangenen Jahr, als sich der Festausschuss Kamp-Lintforter Karneval aufgelöst hatte, laufen die Vorbereitungen für den Rosenmontagszug 2024 hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren: Am 12. Februar soll der närrische Lindwurm endlich wieder durch die Straßen Kamp-Lintforts rollen.

Dass der Zug nun doch stattfindet, führen die Verantwortlichen auf die wieder neu gewachsene gute Zusammenarbeit der beiden Kamp-Lintforter Karnevalsvereine Karnevals-Komitee Kolping (KKK) und Kamp-Lintforter Karnevalsverein (KKV) und dem verstärkten Engagement der Stadt zurück. Die größte Änderung: „Es wird eine neue Zugstrecke geben“, kündigt KKK-Präsident Ralf Bonse, an.

Die neue Strecke soll besser auf den Standort des Festzeltes auf dem ehemaligen Zechenparkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee zugeschnitten sein. Wie viele Wagen und Fußgruppen dabei sein werden, stehe noch nicht fest. „Die üblichen Verdächtigen sind aber in jedem Fall wieder mit dabei“, so Zugleiter Jörg Hütter. „Was uns definitiv noch fehlt sind Musikgruppen – die können sich gerne bei uns melden.“

Alex Braun, Präsident des KKV, Bürgermeister Christoph Landscheidt, das Prinzenpaar Lars und Magdalena Richter, und Ralf Bonse, KKK-Präsident KKK freuen sich auf die neue Session. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auch wer noch als Fußgruppe oder mit einem Wagen teilnehmen möchte, sollte sich so bald wie möglich verbindlich anmelden (Zugleitung Jörg Hütter: 0152/59177080). Weniger Probleme als bislang sieht Hütter aktuell mit dem nötigen Ordnungspersonal: „Mittlerweile bringen die meisten Gruppen ihre Ordner selbst mit.“

Der Rosenmontagszug wird auch für das neue Kamp-Lintforter Prinzenpaar Lars und Magdalena Richter einer der vielen Höhepunkte der allerdings kurzen Session sein. Die beiden jecken Royals, die seit 21 Jahren in Kamp-Lintfort leben, sind auch im richtigen Leben ein Paar. Ihr Motto für die kommende Session mit Blick auf die gute Zusammenarbeit der Vereine in Kamp-Lintfort: „Karneval verzaubert – gemeinsam sind wir stark.“ Beide sind beruflich im sozialen Bereich tätig und führen in Kamp-Lintfort gemeinsam die Firma „Weitblick -ambulante Hilfen-GmbH“.

„Wir freuen uns total“

Seit fünf Jahren sind der 53-Jährige und die 48-Jährige Mitglied im KKK. „Wir sind ein kleiner, familiärer Verein, wo alle zusammenhalten und zusammenarbeiten“, sagt Prinz Lars I. der zugleich auch Geschäftsführer des KKK ist. Vor allem der Zusammenhalt in den schwierigen Corona-Zeiten habe ihn überzeugt. „Jetzt freue ich mich, einmal im Leben Prinzessin zu sein“, sagt Prinzessin Magdalena I. und lacht. Den Terminstress sehen sie eher positiv: „Wir freuen uns total!“

Im Festzelt wird es in der heißen Phase des Karnevals vom 2. bis zum 12. Februar in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Viva Concepts Niederrhein insgesamt acht Veranstaltungen geben. Geplant sind unter anderen Damen-, Herren- und Kindersitzung, eine Studentenparty, Kinderdisco, und eine närrische Malle-Party. Der Kartenvorverkauf für die Damen- und Herrensitzung ist bereits gestartet, ab dem 20. Oktober wird es auch für die anderen Veranstaltungen Tickets geben (www.vamosviva.de). „Wir hoffen, dass die Hütte voll wird“, so KKV-Präsident Alex Braun.

