Kamp-Lintfort: Rollerfahrer schleift Polizisten mit

Kamp-Lintfort. 32-Jähriger wollte auf der Rheinberger Straße flüchten. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Beim Rollerfahrer wurden Drogen gefunden.

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, wurde ein Beamter am Freitagnachmittag bei der Flucht eines Rollerfahrers auf der Rheinberger Straße rund 150 Meter mitgeschliffen und verletzt. Gegen 16.20 Uhr wollten Polizeibeamte den Fahrer des schwarzen Kleinkraftrades auf der Rheinberger Straße kontrollieren, da er ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. An der Kreuzung B510 / L155 musste er an einer roten Ampel stehenbleiben und ein 24-jähriger Polizeibeamter stieg aus, um den Fahrer zu kontrollieren.

Der 32-jährige Kamp-Lintforter registrierte den Polizeibeamten, blickte sich um und fuhr trotz Rotlicht in Richtung Fossastraße los. Dabei wurde der Polizeibeamte ca. 150 Meter mitgeschliffen und fiel erst an einer Bushaltestelle mit dem Kamp-Lintforter und dem Kleinkraftrad um. Der 32-Jährige wollte danach zu Fuß flüchten, konnte aber durch die Polizisten ergriffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 24-jährige Polizeibeamte verletzte sich glücklicherweise nur leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Er war nicht mehr dienstfähig. Bei dem Kamp-Lintforter konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Straftaten.

