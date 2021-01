Kamp-Lintfort richtet Treff für Alleinerziehende ein

Im Gestfeld in Kamp-Lintfort soll es einen neuen Treff für Alleinerziehende geben.

Kamp-Lintfort Neues Angebot: In der Anlaufstelle Gestfeld in Kamp-Lintfort soll es Unterstützung und Entlastung für Alleinerziehende geben.

Die Anlaufstelle Gestfeld in Kamp-Lintfort will in Zukunft einen Alleinerziehenden-Treff ins Leben rufen, um Alleinerziehenden Unterstützung und Entlastung zu bieten. Alleinerziehende Eltern sind vielfältigen Belastungen im Alltag ausgesetzt. Die Coronapandemie verschärfe die Situation zusätzlich, teilt die Stadt jetzt mit.

In dem wöchentlichen Treff soll es vor allem darum gehen, untereinander ein Netzwerk zu knüpfen und sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Je nach Bedarf können die Treffen inhaltlich unterstützt und durch Fachreferenten und Kooperationspartner begleitet werden.

Es gibt viele mögliche Themen für Alleinerziehende

Mögliche Themen wären Unterhalt, Erziehungsprobleme, beruflicher Wiedereinstieg, Umgang mit Behörden und Anträgen oder Mutter-Kind-Kuren. Es können darüber hinaus aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten, Sportgruppen oder Ausflüge geplant werden. Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2019 rund 2,2 Millionen Mütter und etwa 407.000 Väter alleinerziehend in Deutschland.

Damit der Alleinerziehenden-Treff frühzeitig geplant und vorbereitet werden kann, bittet die zuständige Anlaufstellenkoordinatorin bis zum 14. Februar um Rückmeldung von Interessierten. Sollten die Bedingungen keine physischen Treffen ermöglichen, können auch digitale Formate per Video- oder Telefonkonferenz für eine erste Vernetzung zum Einsatz kommen.

Alleinerziehende Eltern können sich bei Melanie Kovács-Kaczmarek melden unter der Telefonnummer 02842 / 912276, Mobil 0162/ 4274259 oder per Email an melanie.kovacs@kamp-lintfort.de.