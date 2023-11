Kamp-Lintfort: Rentner angefahren – Autofahrerin flüchtet

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Kamp-Lintfort. Ein 73-Jähriger musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Kamp-Lintfort Eine unbekannte Frau hat einen Kamp-Lintforter Senior beim Ausparken angefahren. Auf dessen Schreie reagierte sie nicht. Das sagt die Polizei.

Beim Ausparken hat eine unbekannte Frau einen älteren Mann angefahren und ist vom Unfallort geflüchtet. Wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag mitteilt, ist der 73-Jährige schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich demnach am Montagabend gegen 20.10 Uhr in Kamp-Lintfort.

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Parkstraße soll die Frau den Fußgänger mit ihrem weißen Renault Twingo beim rückwärts Ausparken erwischt haben. Auf die Schreie des 73-Jährigen reagierte sie nach Zeugenaussagen nicht und entfernte sich unerlaubterweise in Richtung Ferdinantenstraße.

Von dem Zusammenprall ist der Mann schwer verletzt worden und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei waren an dem Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt keine Kennzeichen angebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen können Hinweise an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842/9340 geben.

